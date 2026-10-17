L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, s'est réjoui de la large victoire face au Real Betis (5-2), lors de la rencontre disputée au stade de La Cartuja, dans le cadre du championnat d'Espagne, saluant la performance de ses joueurs et leur état d'esprit combatif, à l'approche d'une semaine décisive pour son équipe, avec la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, puis le Clasico face au Real Madrid en Liga.

Flick a affirmé que le Barça méritait cette victoire, malgré la difficulté du match et la qualité de l'adversaire, soulignant que son équipe avait livré une prestation remarquable sur le plan offensif.

Le technicien allemand a déclaré : « Je pense que nous avons produit un très bon football offensif, avec beaucoup d'enthousiasme. Ce n'était pas un match facile, mais nous avons joué à un très haut niveau. Le Real Betis est une très bonne équipe, et je pense que nous avons mérité la victoire. »

Les coups de pied arrêtés

Flick a évoqué l'importance du but inscrit par le Barça avant la fin de la première période, expliquant que le travail sur les coups de pied arrêtés constitue un élément important dans la préparation de l'équipe.

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Il a ajouté : « Il est important de travailler les coups de pied arrêtés. Le deuxième but a été très important avant la fin de la première période, et les spécialistes des coups de pied arrêtés font du bon travail. »

La concurrence au sein du Barça

L'entraîneur du Barça a abordé la situation des joueurs qui ne disposent pas d'un temps de jeu régulier, assurant que la concurrence au sein de l'équipe est quelque chose de normal, et que chacun aura sa chance de démontrer ses qualités.

Il a poursuivi : « Chaque jour est identique. Il y a des joueurs qui ne sont pas satisfaits de ne pas jouer, et c'est normal. Dans ce club, et au sein de cette équipe, tout le monde aura des occasions de jouer et de montrer ses qualités. »

Flick a insisté sur le fait que l'ambiance au sein du groupe est positive, et que le niveau des entraînements est élevé grâce à la qualité de tous les joueurs, précisant que ce qui le réjouit le plus est de voir ce niveau lors des séances quotidiennes.

Yamal meilleur joueur du monde

Le technicien allemand a salué la prestation de Lamine Yamal, en particulier son premier but, qu'il a qualifié d'extraordinaire, affirmant que le jeune joueur continue de briller malgré la forte pression qui l'entoure.

Flick a déclaré : « C'était un match très enthousiasmant, et magnifique pour les supporters et pour le monde du football. Le premier but de Lamine était extraordinaire ; c'est le meilleur joueur du monde actuellement, et je suis très satisfait de sa performance. »

Il a ajouté : « Il subit une grosse pression, il n'a que 19 ans, mais il est totalement impliqué, et c'est formidable. »

Inquiétudes concernant les blessures

À propos de la préparation du Barça en vue du match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Flick a expliqué que la priorité actuelle est la récupération des joueurs, avant de prendre les décisions relatives à la répartition du temps de jeu.

Il a déclaré : « Le plus important, c'est la récupération, et nous verrons comment nous gérerons le temps de jeu, et ce qu'il en sera pour Eric Garcia, Jules Koundé et Gerard. Il nous reste encore deux jours, et nous verrons ce qui se passera mardi. »

Flick a souligné que la victoire contre le Betis était importante avant le rendez-vous européen, ajoutant : « Je suis très fier de l'équipe, car ce n'était pas un match facile. »

Au sujet de l'état d'Eric Garcia, qui a quitté le terrain après avoir ressenti des douleurs, le technicien allemand a indiqué : « Nous verrons, mais il semble que ce ne soit qu'une simple égratignure. Il a ressenti quelque chose, c'est pourquoi nous l'avons remplacé. »

Flick réagit au but refusé au Betis et à l'expulsion

Concernant la polémique arbitrale qui a marqué la rencontre, après l'annulation du but de Giovani Lo Celso et l'expulsion d'un joueur du Real Betis, Flick a expliqué qu'il n'avait pas vu l'action ayant conduit au but de l'égalisation à 2-2, et qu'il ne pouvait donc pas commenter ses détails.

Il a également évoqué la nécessité de remplacer Lamine Yamal, affirmant qu'il avait dit au joueur qu'il était fier de ce qu'il avait produit, et qu'il avait livré un match formidable.

9 victoires consécutives

Flick a commenté la série de 9 victoires consécutives du Barça en championnat d'Espagne, estimant que cette performance constitue un beau souvenir, tout en insistant sur le fait que l'objectif principal de l'équipe est de décrocher des titres et de réaliser de grandes choses.

Il a déclaré : « C'est une belle chose, un beau souvenir, mais ce que nous voulons, c'est gagner des titres et accomplir de grandes choses. »