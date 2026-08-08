L'accord donné par le Barça au départ de son défenseur uruguayen Ronald Araujo vers Liverpool a modifié les plans du club catalan en peu de temps, l'équipe se retrouvant désormais dans l'obligation d'agir sur le marché des transferts pour compenser l'un des éléments majeurs de son arrière-garde.

Le Barça est parvenu à un accord verbal avec Liverpool concernant le transfert d'Araujo sous forme de prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat en faveur du club anglais, dans une opération qui ne figurait pas dans les calculs initiaux du club catalan avant les développements de ces dernières heures.

Avec le départ d'Araujo, la direction du Barça, menée par le directeur sportif Deco, a commencé à réexaminer ses options défensives, faisant émerger le nom de l'Argentin Cristian Romero, défenseur de Tottenham, comme l'un des principaux candidats pour remplacer le défenseur uruguayen.

Romero de retour au premier plan des intérêts du Barça

Selon un rapport du journal espagnol « Sport », Romero a toujours suscité l'admiration au sein du Barça, en raison de plusieurs caractéristiques recherchées par la direction, dont les plus notables sont la puissance physique, le tempérament de leader, ainsi que la capacité à défendre haut et à jouer sous pression.

Le défenseur argentin figurait déjà sur la liste des intérêts du Barça, mais son recrutement n'avait jusqu'alors pas dépassé le stade des pistes, avant que le départ d'Araujo ne donne au dossier une plus grande importance et n'incite Deco à étudier la possibilité de le transformer en une opération concrète.

Il semble que Romero, âgé de 28 ans, soit lui aussi ouvert à un départ de Tottenham, alors que le club anglais s'est montré disposé à étudier les offres présentées pour s'attacher ses services.

L'Inter Milan s'était fortement positionné auparavant pour recruter le défenseur argentin, son directeur sportif Piero Ausilio ayant publiquement reconnu que le club tentait de parvenir à un accord au sujet de cette opération.

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L'Atlético de Madrid menace la démarche du Barça

Mais le Barça ne sera pas le seul acteur dans la course au recrutement de Romero, l'Atlético de Madrid s'imposant comme le concurrent le plus sérieux pour les services du défenseur argentin.

Le club madrilène suit Romero depuis longtemps et a renouvelé son intérêt pour lui lors de la période de transferts actuelle, après l'échec de sa précédente tentative de le recruter en raison des exigences financières élevées de Tottenham.

La dernière période a connu des avancées dans les démarches de l'Atlético, notamment au niveau du contact avec le joueur, tandis que les rapports indiquent que le club espagnol est entré en négociations directes avec Tottenham après être parvenu à une entente de principe avec Romero concernant les conditions personnelles.

Cependant, l'entrée en force du Barça dans le dossier pourrait bouleverser complètement la donne, alors que le transfert du joueur vers l'Atlético semblait le plus proche de se concrétiser.

Le Barça estime que Romero possède l'expérience requise au plus haut niveau, en plus de son tempérament de leader et de son style robuste, des facteurs qui pourraient faire de lui un partenaire adapté aux jeunes talents de l'arrière-garde, à commencer par Pau Cubarsí.

Le principal obstacle pour le Barça demeure l'aspect financier, la raison qui avait poussé auparavant le club à privilégier l'idée d'un recrutement du joueur sous forme de prêt plutôt que d'assumer le coût élevé d'un transfert définitif.

Laporte présent dans les calculs du Barça

La démarche du Barça ne se limite pas à Romero, le club continuant d'étudier d'autres noms pour renforcer l'axe de sa défense, parmi lesquels l'Espagnol Aymeric Laporte.

Le défenseur de l'Athletic Bilbao représente une option différente, étant gaucher, un atout qui revêt une importance dans les calculs du staff sportif ; il a par ailleurs renforcé l'intérêt des dirigeants du Barça pour son recrutement lorsqu'il a rehaussé son niveau durant la Coupe du monde, en formant une association défensive avec Cubarsí.

Laporte était revenu à l'Athletic Bilbao l'été dernier en provenance d'Al-Nassr, en Arabie saoudite, et est lié au club espagnol par un contrat courant jusqu'en 2028.

Flick en désaccord avec Deco

Malgré le souhait de Deco d'explorer le marché après le départ d'Araujo, le Barça dispose toujours de plusieurs options au sein de son effectif actuel, ce qui explique les hésitations de l'entraîneur allemand Hansi Flick quant à la nécessité de recruter un nouveau défenseur.

Cubarsí est en tête de la hiérarchie défensive au Barça, tandis qu'Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín et Álvaro Cortés peuvent occuper le poste de défenseur central selon les besoins de l'équipe.

Flick est connu pour sa confiance envers les jeunes éléments et pour donner leur chance aux solutions présentes au sein de l'équipe, ce qui signifie que le recrutement d'un nouveau défenseur n'est pas encore une décision tranchée.

Néanmoins, l'opération Araujo a ramené le Barça sur le marché des transferts, d'autant que son départ offrira au club une plus grande marge de manœuvre sur la masse salariale, Liverpool devant prendre en charge l'intégralité du salaire du joueur.

Dans le contexte de ces développements, le nom de Cristian Romero réapparaît en tête de la liste des intérêts du Barça, tandis que l'entrée en force du club catalan dans la course pourrait modifier les rapports de force avec l'Atlético de Madrid.