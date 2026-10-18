Le Barça fait face à une véritable crise avant d'affronter le Paris Saint-Germain, mardi prochain, en Ligue des champions.

Avec les absences d'Eric Garcia et Jules Koundé pour la rencontre face au Paris Saint-Germain, en raison de blessures, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, devra improviser en défense, lui qui se passe également des services d'Andreas Christensen.

Le journal « Mundo Deportivo » indique que Pau Cubarsi est le seul défenseur central totalement prêt, et Gerard Martin, qui a terminé le match contre le Real Betis avec un pied enflé, devrait être complètement remis avant le déplacement au Parc des Princes.

Les options ne sont guère plus nombreuses au poste de latéral. Compte tenu du faible temps de jeu d'Alejandro Balde cette saison (12 minutes seulement face au Racing), Joao Cancelo et Xavi Espart occuperont vraisemblablement les deux couloirs.

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En principe, le joueur portugais, le plus expérimenté dans ce poste inhabituel pour lui, évoluera à gauche, tandis que le Catalan jouera à droite.

L'une des options auxquelles Flick pourrait recourir en cas d'urgence consiste à aligner Rodri dans l'axe de la défense.



Le joueur est revenu aux côtés de Pau Cubarsi dans les dernières minutes du match entre le Real Betis et le Barça, après qu'Eric Garcia a demandé à être remplacé.

Il faut rappeler que Rodri est capable d'évoluer comme défenseur central, un poste où Luis Enrique l'avait utilisé lors de la Coupe du monde 2022.

Dans ce cas de figure, Marc Bernal et Gavi seraient candidats pour accompagner Pedri au milieu, étant donné que Frenkie de Jong n'est pas encore de retour après une absence d'environ quatre mois.



