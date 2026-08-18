Flick : Rodri est le meilleur à son poste, voici ses principales qualités

Hans Flick, l'entraîneur de Barcelone, n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de voir la star espagnole Rodri rejoindre les rangs du club catalan, estimant que la nouvelle recrue est capable d'apporter un changement qualitatif au milieu de terrain et de hausser le niveau de l'ensemble de ses coéquipiers lors de la saison prochaine.

Rodri est devenu joueur de Barcelone après que le club a annoncé sa signature avec l'international espagnol, qui a d'ailleurs commencé à apparaître sur le site officiel du club avec le maillot numéro 16.

Flick considère que Rodri possède toutes les qualités qui font de lui un joueur exceptionnel au poste de milieu défensif.

L'entraîneur allemand a déclaré, dans des propos rapportés par le journal catalan « Sport » : « Je pense qu'il est peut-être le meilleur numéro 6. Il sait contrôler le déroulement du jeu et apporte également une grande aide sur le plan défensif. »

Flick : Rodri va hausser le niveau de l'équipe

Flick ne s'est pas seulement concentré sur la capacité de Rodri à construire le jeu et à contrôler le rythme des matches, il a aussi mis en avant l'un des principaux points forts du joueur espagnol, à savoir sa supériorité dans les duels et les batailles aériennes.

L'entraîneur de Barcelone a déclaré : « Les duels aériens sont très importants pour nous. »

Flick estime que l'influence de Rodri ne se limitera pas à son poste au milieu de terrain, mais s'étendra à toute l'équipe, ajoutant : « Bien sûr, son arrivée va hausser le niveau de chaque joueur. »

L'entraîneur allemand compte sur la grande expérience de Rodri pour aider un groupe de jeunes joueurs au sein du vestiaire de Barcelone, en particulier avec la présence de noms tels que Pedri, Gavi, Fermín López et Marc Bernal.

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Un transfert survenu à un moment délicat

L'arrivée de Rodri à Barcelone intervient à une période extrêmement importante pour l'équipe, surtout après la blessure dont a été victime le Néerlandais Frenkie de Jong, qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

La blessure de De Jong a été l'une des raisons qui ont poussé Flick à chercher un milieu de terrain capable d'occuper avec efficacité le poste de sentinelle, avant de trouver en Rodri les caractéristiques qu'il recherchait, grâce à son expérience, à sa personnalité de leader et à sa capacité à contrôler le tempo du jeu et à ressortir le ballon sous pression.

Rodri arrive à Barcelone à l'âge de trente ans, avec un palmarès bien garni, comprenant notamment la Coupe du monde, la Ligue des champions et de nombreux titres majeurs, en plus de deux sacres au Ballon d'Or selon les données disponibles.

Flick espère que le joueur espagnol se transformera en l'un des piliers fondamentaux de son projet à Barcelone, et qu'il apportera davantage d'équilibre, d'expérience et de force au milieu de terrain.