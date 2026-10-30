Flick répond au geste de Laporta et adresse un message voilé à Ancelotti au sujet de Raphinha

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a refusé de considérer les deux défaites consécutives face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid comme un signe d'effondrement du projet de l'équipe, affirmant qu'il restait fidèle à ses idées et confiant dans la capacité des Blaugrana à renouer avec le chemin de la victoire, malgré les absences qui compliquent sa tâche avant le match contre le Deportivo Alavés.

Malgré onze victoires consécutives entre la Liga et la Ligue des champions en début de saison, le Barça s'est incliné lors de deux rendez-vous majeurs : face au tenant du titre continental, le Paris Saint-Germain, puis quelques jours plus tard contre son rival historique et concurrent direct pour le titre de Liga, le Real Madrid.

Le Barça se prépare à affronter l'Alavés demain samedi, dans le cadre de la Liga, après avoir subi deux défaites importantes en l'espace d'une semaine, alors que le staff technique fait face à des défis supplémentaires en raison de l'absence de plusieurs éléments clés.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Flick a déclaré que les défaites faisaient partie d'un long parcours, insistant sur la nécessité d'accepter le résultat et d'en tirer les leçons, plutôt que de le considérer comme la fin du chemin.

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Comme je l'ai toujours dit, nous avons un très long chemin devant nous, et rien n'est irréparable. Nous avons perdu contre le Real Madrid, et personne n'aime perdre, mais nous devons gérer cela. Je pense que nous aurions pu gagner ce match, nous avons eu des occasions, mais nous devons accepter la défaite et en tirer les leçons. »

L'entraîneur allemand a souligné la difficulté de gérer la liste actuelle des absents, précisant : « Nous avons Jules Koundé hors des choix, ainsi que Marc Casadó Xavi — Xavi Espart, Dani Olmo, Eric García et Andreas Christensen. Il n'est pas facile de composer avec toutes ces absences, et nous devons trouver des solutions. Pour le match de demain, les choses sont claires pour nous : le plus important est de récolter les trois points. »

Flick répond au soutien de Laporta et reste fidèle à son projet

Flick a évoqué le fait que Joan Laporta, le président du Barça, lui ait renouvelé sa confiance quant à sa capacité à diriger l'équipe, affirmant que sa relation avec la direction du club se déroulait normalement, et que le soutien reçu ne changerait rien à sa manière de travailler.

Il a déclaré : « J'ai parlé avec le président et avec Deco, et bien sûr tout va bien. C'est un beau geste, mais je connais la situation. Je sais que nous avons perdu deux matches très importants en l'espace d'une semaine, mais je fais mon travail du mieux possible. »

Il a poursuivi : « Rien n'a changé, et je n'ai pas perdu une once de mon enthousiasme à entraîner cette formidable équipe. Nous avons gagné nos onze premiers matches, puis nous avons subi deux défaites. Nous devons renouer avec les victoires, c'est notre travail. »

L'entraîneur allemand a insisté sur son attachement à la méthode qu'il applique avec l'équipe, déclarant : « Je suis convaincu que notre idée est la meilleure pour cette équipe, et nous continuerons à la mettre en œuvre jusqu'au bout. Nous en sommes tous convaincus. »

Flick fait part de son inquiétude concernant la convocation de Raphinha en sélection brésilienne

Dans un autre registre, Flick n'a pas caché son mécontentement face aux convocations répétées de Raphinha en sélection brésilienne, d'autant que le joueur est revenu blessé après la dernière trêve internationale, ce qui suscite les inquiétudes du Barça quant à sa condition physique.

L'entraîneur du Barça a déclaré : « C'est un sujet dont j'ai également parlé avec Deco. Raphinha est un joueur très important pour nous, et après la dernière trêve internationale il est revenu blessé. Bien sûr, cette situation n'est pas la meilleure pour nous, mais ce sont les choses telles qu'elles sont, et nous n'y pouvons rien. »

Il a ajouté : « Je sais que Raphinha est notre capitaine ici, et que le club habite son cœur, mais il est aussi brésilien, et quand la sélection le convoque, il répond présent. Tout le monde veut aider la sélection brésilienne. »

Flick a conclu ses propos en affirmant son souhait de gérer le temps de jeu du joueur, déclarant : « Pour ma part, je serais heureux si nous pouvions un peu contrôler le nombre de minutes de jeu dont il dispose. Nous savons que ses allers-retours depuis Singapour ne sont pas idéaux, mais ce n'est pas une décision qui m'appartient. »

La déclaration de Flick est considérée comme un message à peine voilé à l'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, quant à la nécessité de gérer le temps de jeu de Raphinha.