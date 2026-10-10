Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Flick reconnaît : Jesus est différent de Raphinha, et Yamal a refusé d'être remplacé

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga
H. Flick
L. Yamal
Raphinha
G. Jesus
Espagne

Flick explique la force du Barça et révèle le secret de la dangerosité de Gordon

Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a affirmé que le but précoce inscrit par Anthony Gordon avait facilité la victoire face à Getafe, sur le score de trois buts à zéro, lors de la huitième journée de la Liga.

Le quotidien Mundo Deportivo a publié les déclarations de Flick à l'issue de la rencontre, dans lesquelles il a salué le niveau de ses joueurs après la trêve internationale.

Flick a déclaré au réseau DAZN : « Je pense que marquer tôt était très important aujourd'hui, surtout après trois semaines sans jouer. »

Il a poursuivi : « J'apprécie énormément cette victoire face à une équipe comme Getafe, qui possède l'une des meilleures défenses de la Liga. Nous avons bien maîtrisé le ballon et l'adversaire. »

L'entraîneur allemand a ajouté lors de la conférence de presse : « Il n'est pas facile de se créer des occasions face à eux. »

Parmi les autres éléments qui rendent l'entraîneur allemand fier figurent la force de la concurrence au sein de l'équipe et le niveau affiché par l'ensemble des joueurs.

Il a expliqué : « Il est extrêmement important que tous les joueurs soient motivés. Nous avons des joueurs qui affichent un excellent niveau au même poste. C'est ce qui peut arriver de mieux à l'équipe, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, car au fond il s'agit de l'équipe, et non d'un seul joueur ou de l'entraîneur. »

Flick a tout particulièrement évoqué Gordon, qui a inscrit son premier but sous le maillot du Barça, un but qui a ouvert le score dans la rencontre.

Il a déclaré : « Je suis très heureux. Il a marqué un but et pris confiance avec la sélection d'Angleterre, ce qui me réjouit. Il nous apporte beaucoup : il est rapide, il sait contrôler le ballon, il presse l'adversaire, et grâce à sa vitesse et à ses dribbles, il crée des occasions en permanence. »

Au sujet de Gabriel Jesus, auteur lui aussi de l'un des buts de la soirée, l'entraîneur allemand a salué l'important travail qu'il fournit, déclarant : « C'est un joueur différent de Raphinha, mais je suis satisfait de la manière dont il a joué. »

Concernant Lamine Yamal, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, Flick a reconnu lui avoir demandé s'il souhaitait sortir du terrain.

Il a déclaré : « Je lui ai posé la question, mais il m'a dit qu'il ne le voulait pas. En seconde période, il a été davantage impliqué dans le jeu, notamment dans les duels individuels un contre un. Je suis content de lui ; il reçoit des soins et se rétablit bien, et c'est le plus important pour un joueur professionnel. »

Jules Koundé a été l'un des autres noms au sujet desquels Flick a été interrogé, après son retour dans l'équipe à la suite de trois matchs passés sur le banc des remplaçants.

L'entraîneur allemand a déclaré : « C'est un joueur professionnel, qui s'entraîne toujours dans le but de progresser et d'offrir de meilleures performances. L'équipe l'aide beaucoup. Nous pensons toujours à l'intérêt de l'équipe, et chacun doit comprendre qu'il peut parfois être amené à débuter sur le banc, parce que nous disposons d'un effectif d'une grande qualité. »

Il a insisté : « C'est quelque chose de très important pour remporter des titres, et il règne par ailleurs une excellente ambiance dans le vestiaire. J'apprécie beaucoup cela. »

Par ailleurs, Flick a été interrogé spécifiquement sur Gerard Martín, qui a disputé son 100e match sous le maillot du Barça lors de la confrontation face à Getafe.

L'entraîneur a déclaré : « Gerard a un état d'esprit formidable, il s'entraîne bien et souhaite toujours progresser. Nous l'aidons à s'améliorer, et il continue de grandir et de progresser. C'est quelque chose de formidable. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google