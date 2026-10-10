Flick reconnaît : Jesus est différent de Raphinha, et Yamal a refusé d'être remplacé

Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a affirmé que le but précoce inscrit par Anthony Gordon avait facilité la victoire face à Getafe, sur le score de trois buts à zéro, lors de la huitième journée de la Liga.

Le quotidien Mundo Deportivo a publié les déclarations de Flick à l'issue de la rencontre, dans lesquelles il a salué le niveau de ses joueurs après la trêve internationale.

Flick a déclaré au réseau DAZN : « Je pense que marquer tôt était très important aujourd'hui, surtout après trois semaines sans jouer. »

Il a poursuivi : « J'apprécie énormément cette victoire face à une équipe comme Getafe, qui possède l'une des meilleures défenses de la Liga. Nous avons bien maîtrisé le ballon et l'adversaire. »

L'entraîneur allemand a ajouté lors de la conférence de presse : « Il n'est pas facile de se créer des occasions face à eux. »

Parmi les autres éléments qui rendent l'entraîneur allemand fier figurent la force de la concurrence au sein de l'équipe et le niveau affiché par l'ensemble des joueurs.

Il a expliqué : « Il est extrêmement important que tous les joueurs soient motivés. Nous avons des joueurs qui affichent un excellent niveau au même poste. C'est ce qui peut arriver de mieux à l'équipe, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, car au fond il s'agit de l'équipe, et non d'un seul joueur ou de l'entraîneur. »

Flick a tout particulièrement évoqué Gordon, qui a inscrit son premier but sous le maillot du Barça, un but qui a ouvert le score dans la rencontre.

Il a déclaré : « Je suis très heureux. Il a marqué un but et pris confiance avec la sélection d'Angleterre, ce qui me réjouit. Il nous apporte beaucoup : il est rapide, il sait contrôler le ballon, il presse l'adversaire, et grâce à sa vitesse et à ses dribbles, il crée des occasions en permanence. »

Au sujet de Gabriel Jesus, auteur lui aussi de l'un des buts de la soirée, l'entraîneur allemand a salué l'important travail qu'il fournit, déclarant : « C'est un joueur différent de Raphinha, mais je suis satisfait de la manière dont il a joué. »

Concernant Lamine Yamal, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, Flick a reconnu lui avoir demandé s'il souhaitait sortir du terrain.

Il a déclaré : « Je lui ai posé la question, mais il m'a dit qu'il ne le voulait pas. En seconde période, il a été davantage impliqué dans le jeu, notamment dans les duels individuels un contre un. Je suis content de lui ; il reçoit des soins et se rétablit bien, et c'est le plus important pour un joueur professionnel. »

Jules Koundé a été l'un des autres noms au sujet desquels Flick a été interrogé, après son retour dans l'équipe à la suite de trois matchs passés sur le banc des remplaçants.

L'entraîneur allemand a déclaré : « C'est un joueur professionnel, qui s'entraîne toujours dans le but de progresser et d'offrir de meilleures performances. L'équipe l'aide beaucoup. Nous pensons toujours à l'intérêt de l'équipe, et chacun doit comprendre qu'il peut parfois être amené à débuter sur le banc, parce que nous disposons d'un effectif d'une grande qualité. »

Il a insisté : « C'est quelque chose de très important pour remporter des titres, et il règne par ailleurs une excellente ambiance dans le vestiaire. J'apprécie beaucoup cela. »

Par ailleurs, Flick a été interrogé spécifiquement sur Gerard Martín, qui a disputé son 100e match sous le maillot du Barça lors de la confrontation face à Getafe.

L'entraîneur a déclaré : « Gerard a un état d'esprit formidable, il s'entraîne bien et souhaite toujours progresser. Nous l'aidons à s'améliorer, et il continue de grandir et de progresser. C'est quelque chose de formidable. »