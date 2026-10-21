Flick reçoit un nouveau coup dur avant le Clasico

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a encaissé un nouveau coup dur, avant le Clasico face au Real Madrid, dimanche prochain, au Camp Nou, lors de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Il s'agit de la blessure de l'Espagnol Dani Olmo, la star du Barça, contractée lors du match face au Paris Saint-Germain, hier mardi, en Ligue des champions, qui s'est soldé par une victoire de la formation française (4-2).

Le quotidien espagnol « AS » a indiqué qu'Olmo avait quitté le Parc des Princes abattu, se tenant la cuisse de manière inquiétante, lui qui a été remplacé à la 27e minute par son coéquipier Fermin Lopez.

Le journal a ajouté que les premiers rapports font état d'une déchirure du muscle de la cuisse gauche d'Olmo, une blessure sérieuse qui le privera sans aucun doute du Clasico ainsi que d'autres matches par la suite.

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Le diagnostic et le pronostic ne seront définitivement confirmés qu'aujourd'hui mercredi, grâce à l'examen d'imagerie par résonance magnétique que l'international espagnol passera à Barcelone.

« AS » poursuit : « Si la déchirure est confirmée, la période de récupération pourrait se situer entre quatre et cinq semaines. »

La blessure d'Olmo constitue un nouveau coup dur pour les troupes de Flick, après les blessures du duo Jules Koundé et Eric Garcia lors du dernier match face au Real Betis en Liga.



