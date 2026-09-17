Flick réagit à l'erreur de Szczesny et salue une star du Barça après avoir surmonté « la période difficile »

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'est réjoui du niveau affiché par son équipe lors de la large victoire face au Racing Santander sur le score de 7-2, soulignant qu'un bon départ est important, mais que le plus essentiel reste de maintenir la concentration et de travailler jusqu'à la fin de la saison.

Le Barça a balayé son hôte pour poursuivre sa série de victoires en ce début de saison, réalisant un parcours parfait qui lui permet de prendre la tête du classement de la Liga avec 18 points.

Flick a déclaré, à l'issue du match disputé au Spotify Camp Nou : « C'est comme dans la vie, il faut toujours progresser. Nous avons bien joué, indépendamment du résultat, et j'aime la façon dont nous jouons ; c'est agréable à regarder. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « Mais le plus important est toujours d'être pleinement concentrés dans chaque situation du match, et sur chaque passe. »

Des éloges pour l'adversaire

L'entraîneur allemand a évoqué le Racing, soulignant que le score important n'a pas reflété la facilité de la rencontre.

Il a déclaré : « J'aime la façon dont nous avons joué et le résultat, je suis content. L'équipe est contente elle aussi, et jouer face au Racing n'était pas facile : il pratique un bon football et veut avoir la possession du ballon. Nous méritions ce résultat. »

Le début et la fin

À propos du départ parfait du Barça cette saison, Flick a insisté sur la nécessité de ne pas se laisser distraire par les chiffres actuels.

Il a déclaré : « C'est bien d'avoir un bon début, mais l'important est d'avoir une bonne fin. Nous avons la confiance, et le plus important, c'est la dynamique avec laquelle nous évoluons, l'intensité du jeu et le pressing. »

Il a poursuivi : « Nous vivons un bon moment, et nous voulons gagner chaque match, mais ce ne sera pas facile. »

Le pressing même après le 7-2

Au sujet du maintien du pressing par le Barça malgré sa large avance, Flick a expliqué que cela relève de l'identité de l'équipe et de sa manière de jouer.

Il a déclaré : « C'est notre mentalité, et c'est la façon dont nous voulons jouer. Si nous perdons le ballon, nous devons aller le récupérer. »

L'erreur de Szczesny

Flick est revenu sur l'entrée en jeu du gardien Wojciech Szczesny après la blessure de Joan García, soulignant que les erreurs font naturellement partie du football.

Il a déclaré : « Je suis serein quand Szczesny joue. Il est normal de commettre des erreurs, c'est ça le football. Joan García souffrait de quelques problèmes au genou, et nous espérons qu'il ira bien. Szczesny est notre deuxième gardien, et tout le monde commet des erreurs. »

Il a précisé : « Nous avons encaissé un but qui n'était pas nécessaire, mais il en va de même pour le premier but. Tout le monde commet des erreurs, et ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler pour nous améliorer. »

Szczesny a tardé devant sa cage, ce qui a permis au Marocain Yasser Zabiri d'inscrire un deuxième but pour le Racing dans le match.

Adeyemi et l'esprit d'équipe

Flick a fait l'éloge de Karim Adeyemi, soulignant que le joueur allemand a beaucoup à apporter au Barça, et il a également salué son intégration au sein du vestiaire.

Il a déclaré : « Le football est un jeu collectif, et le plus important, c'est l'équipe, c'est ce que j'attends de mes joueurs. Adeyemi apporte beaucoup, il dispose d'une grande marge d'adaptation, et il s'adaptera à notre philosophie. »

Il a ajouté : « Il nous a beaucoup apporté, comme on l'a vu aujourd'hui. Le public catalan était entièrement derrière lui. Il ne traversait pas une bonne période en Allemagne, c'est par ailleurs un joueur apprécié au sein du vestiaire, et il possède une grande vitesse. »

Pas de place pour les comparaisons

Flick a refusé de comparer son équipe actuelle aux précédentes versions du Barça, soulignant que l'équipe n'a encore rien remporté.

Il a déclaré : « Il n'est pas facile d'établir une comparaison avec les équipes précédentes, et je n'aime pas le faire. J'ai aussi aimé les équipes que j'ai entraînées lors de ma première et de ma deuxième saison. »

Il a conclu : « Nous n'avons encore rien gagné. Nous devons continuer à travailler et à fournir des efforts. Nous sommes sur la bonne voie, et nous devons poursuivre dans cette direction. »

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