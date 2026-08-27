Flick : Raphinha est parfait, et voici pourquoi Yamal a joué 90 minutes

Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a évité de commenter le tirage au sort de son équipe en Ligue des champions, après la victoire contre l'Athletic Bilbao (2-0), ce jeudi soir au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la Liga.

À propos de la confrontation avec le Paris Saint-Germain, Manchester City et Aston Villa, Flick a déclaré en zone mixte : « Nous aurons le temps de parler de la Ligue des champions, mais cela semble être un groupe (de matchs) formidable pour regarder du bon football. »

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Le technicien allemand a ajouté : « Honnêtement, quand vous me citez ces noms, oui je connais le Paris Saint-Germain, et je connais aussi Manchester City et Aston Villa, mais je n'en ai pas une idée complète pour l'instant, parce que ma concentration était sur le match d'aujourd'hui. »

Il a poursuivi : « Je pense que nous avons suffisamment de temps dans les jours à venir pour en parler, car le plus important pour moi est de savoir qui nous affronterons en premier. Ensuite, nous prendrons les choses étape par étape. »

Yamal et Raphinha

Concernant le fait que Lamine Yamal ait disputé l'intégralité du match contre Bilbao, Flick a déclaré : « Je pense que c'était une bonne chose pour Lamine de jouer 90 minutes, car dans de telles conditions nous continuons également à améliorer l'aspect physique. C'était l'idée aujourd'hui. »

Il a ajouté : « Et bien sûr, vous avez pu voir à la fin que tous les joueurs étaient très épuisés, mais c'est normal. C'est ça le football, et nous donnons tout ce que nous avons. »

Au sujet des 3 buts inscrits par Raphinha en seulement deux matchs comme avant-centre, et de la question de savoir s'il est le meilleur « numéro 9 » que le Barça puisse avoir cette saison, Flick a répondu : « Nous ne le savons pas. Pour moi, ce qui est important, lorsque nous avons un plan de jeu comme celui-ci et que nous nous appuyons sur Raphinha comme numéro 9 ou sur n'importe quel autre joueur à ce poste, c'est de suivre notre plan. »

Il a poursuivi : « Il livre vraiment une bonne performance ; il est formidable, dynamique et très utile pour nous. Son intensité, sa course et son apport sur ce but (le premier contre Bilbao) sont parfaits pour nous. »

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