Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'oriente vers de larges changements dans la composition de son équipe lors du match face à Getafe, prévu ce samedi au stade Spotify Camp Nou, avec des prévisions annonçant un onze inédit, emmené par le gardien Joan García et l'attaquant brésilien Gabriel Jesus.

Selon le quotidien espagnol « As », le retour des compétitions après une trêve internationale d'environ 3 semaines, ainsi que l'approche d'un calendrier chargé de matches difficiles, obligeront le technicien allemand à procéder à des ajustements dans sa composition et à donner leur chance à plusieurs joueurs qui ne jouent pas régulièrement, en particulier à l'approche des rencontres face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Flick s'apprête à s'appuyer sur deux éléments nouveaux de manière certaine face à l'équipe de l'entraîneur José Bordalás, le premier étant le retour de Joan García dans les cages, après avoir subi une blessure au genou droit le 16 septembre dernier, lors du match contre le Racing, et le second la titularisation du Brésilien Gabriel Jesus pour la première fois, au poste d'avant-centre, aux dépens de Raphinha, qui ne s'est pas totalement remis de l'œdème musculaire dont il a souffert il y a une semaine lors de son séjour avec la sélection du Brésil.









D'autres joueurs, comme Gavi et Alejandro Baldé, devraient avoir l'occasion de figurer dans le onze de départ.

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Dans le cas du latéral gauche, ce serait sa première titularisation lors de la saison en cours.

En revanche, Pedri et Rodri pourraient bénéficier d'un peu de repos, tandis que les prévisions font état d'une participation de Fermín López au milieu de terrain, après n'avoir pas disputé tous les matches de la sélection.

Sur le plan défensif, Eric García devrait occuper le poste de latéral droit, après s'être remis de sa fatigue musculaire, Pau Cubarsí et Gerard Martín étant chargés de diriger l'axe de la défense.

En attaque, il paraît difficile que Flick écarte Lamine Yamal de ses plans, surtout au vu du niveau exceptionnel qu'il affiche actuellement, après avoir continué à inscrire des buts et à délivrer des passes décisives à un rythme remarquable.

L'identité du joueur qui occupera l'aile gauche reste le principal point d'interrogation dans la composition de Barcelone, la concurrence se limitant en grande partie à Anthony Gordon et Karim Adeyemi, qui représentent les principaux candidats à ce poste.

La composition probable du Barça au complet se présente comme suit :

Gardien : Joan García.

Défense : Baldé - Gerard Martín - Pau Cubarsí - Eric García.

Milieu : Gavi - Fermín López - Pedri.

Attaque : Adeyemi - Gabriel Jesus - Lamine Yamal.