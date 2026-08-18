Flick : le match contre Al Ahly est exceptionnel, et confier le brassard à Raphinha est une décision provisoire

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a confirmé que Raphinha sera le capitaine de l'équipe lors de la rencontre face à Al Ahly d'Égypte, demain mercredi, à l'occasion du Trophée Joan Gamper, aux côtés de Pedri et Eric Garcia, en attendant le vote final désignant les capitaines de l'équipe une fois l'effectif au complet.

Flick a précisé, ce mardi, qu'il avait pris une décision personnelle concernant les capitaines de l'équipe à titre provisoire, dans l'attente du vote final qui aura lieu une fois l'effectif du Barça complet.

Il a souligné que Frenkie de Jong fait également partie des capitaines de l'équipe, mais qu'il est actuellement absent en raison d'une blessure, insistant sur la solidité de sa relation avec le joueur néerlandais et refusant d'ouvrir la porte aux spéculations sur son avenir.

Flick a déclaré, dans des propos accordés à « Barça TV » : « Je pense que la période de préparation actuelle n'est pas comme les préparations habituelles. Huit joueurs ont rejoint les entraînements il y a une semaine. Nous devons nous adapter et gérer les choses. D'après ce que j'ai vu ces derniers jours, le niveau de qualité a beaucoup augmenté. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu à l'entraînement. Nous avons une équipe formidable et nous sommes prêts à jouer la gagne sur tous les fronts. »

Flick a ajouté : « Pour moi aussi, c'est un match exceptionnel car c'est le premier de la saison dans notre stade, le stade Spotify Camp Nou, en présence du public. La saison dernière, nous avons remporté tous nos matches à domicile, et cela a été très important pour décrocher le titre de Liga. Le soutien des supporters du Barça a été formidable. Nous avons besoin de leur passion, de leur énergie et de leur soutien. »

Il a poursuivi : « C'est Raphinha qui prononcera le discours. De Jong est le troisième capitaine, car Marc et Araujo ne sont pas là. Mais Frenkie n'est pas disponible actuellement, et j'ai décidé à titre provisoire de l'identité des capitaines en attendant que nous procédions au vote, car l'effectif de l'équipe n'est pas encore complet. Je pense que d'autres joueurs vont arriver, et il se peut qu'un joueur parte. C'est pourquoi nous ne procéderons pas au vote avant que l'effectif ne soit complet. Et jusqu'à ce que cela se produise, Raphinha sera capitaine aux côtés d'Eric et de Pedri. De Jong aussi, mais il est blessé. »

Flick a conclu : « C'est la décision que j'ai prise, et ma relation avec De Jong est très bonne. C'est un joueur extrêmement professionnel, et notre relation est excellente. Je discute beaucoup avec lui du prochain match et d'autres sujets qui concernent l'équipe. C'est un joueur important, il a de la qualité et il apporte énormément. »