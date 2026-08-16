Flick laisse un point d'interrogation après le quintuplé : que manque-t-il au Barça ?

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s'est montré satisfait du niveau affiché par son équipe lors de la large victoire contre Bâle, affirmant que le groupe avait fait preuve d'une nette progression par rapport au match tripartite disputé contre l'Udinese, tout en insistant dans le même temps sur le fait que certains aspects nécessitent encore d'être améliorés avant le début du parcours de l'équipe en championnat d'Espagne.

Flick a déclaré, dans des propos rapportés par les médias du FC Barcelone, que la confrontation face à Bâle avait été un bon test pour l'équipe, expliquant que l'attention du staff technique commençait déjà à se tourner vers le match d'ouverture contre Elche, à l'approche du coup d'envoi des compétitions du championnat.

L'entraîneur allemand a souligné qu'amener l'équipe au plus haut degré de préparation n'était pas une tâche facile, surtout avec l'intégration d'un certain nombre de joueurs aux entraînements à des périodes tardives, affirmant qu'il ne s'attendait pas à voir le FC Barcelone atteindre sa pleine puissance, même après la prochaine trêve internationale.

Flick a expliqué que l'équipe n'avait pas affiché la vitesse qu'il souhaitait lors de la confrontation contre Bâle, malgré la large victoire, et a déclaré : « Ce fut un bon test pour nous, ils ont bien joué, mais nous n'avons pas joué à la vitesse que nous voulions. Nous devons nous améliorer, et nous en avons les moyens. »

Le match amical face à Bâle a été marqué par la première apparition réunissant la plupart des éléments disponibles de l'équipe dans une même rencontre, et le FC Barcelone a réussi à s'imposer largement sur le score de cinq buts à zéro, lors d'un test important dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison, après que plusieurs des nouvelles recrues ont affiché des niveaux remarquables.

Flick n'a pas exclu de nouveaux mouvements sur le marché des transferts au cours des prochains jours, laissant entendre que l'effectif de l'équipe pourrait encore avoir besoin de quelques renforts, et a déclaré : « Il nous manque peut-être quelque chose, nous verrons cette semaine », sans dévoiler les postes ni les noms que le club envisage de recruter.

En revanche, l'entraîneur a affirmé que le travail à l'entraînement restait le facteur le plus important pour lui à l'étape actuelle, demandant à ses joueurs de préserver les standards affichés par l'équipe la saison dernière, et a déclaré que l'accent devait être mis sur le travail acharné et la progression continue.

Il reste au FC Barcelone un dernier test durant la période de préparation, lorsqu'il affrontera Al Ahly mercredi lors du Trophée Joan Gamper, avant que l'équipe ne tourne la page des matches préparatoires et n'entame la préparation de son premier match en championnat contre Elche.

Flick a affirmé son bonheur de retrouver le public du FC Barcelone au Camp Nou, insistant sur l'importance du soutien des supporters à l'équipe, et demandant à ses joueurs de poursuivre le travail afin de retrouver le niveau affiché par l'équipe la saison dernière.

L'entraîneur allemand a conclu ses propos en affirmant que le staff technique profiterait du dernier match de la période de préparation pour analyser davantage l'état de l'équipe, mais il a insisté sur le fait que l'intensité des entraînements et leur qualité seraient le facteur le plus important pour atteindre la préparation requise avant le coup d'envoi officiel.