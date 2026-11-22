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Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a expliqué sa décision d'aligner Frenkie de Jong en défense centrale et de faire jouer Eric Garcia au poste d'arrière droit face à Villarreal ce dimanche, au Spotify Camp Nou, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

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Le FC Barcelone traverse une crise en défense en raison des blessures, après la confirmation de l'absence d'Andreas Christensen pour deux matchs, tandis que Pau Cubarsí ressent quelques douleurs au niveau du bassin, le staff technique préférant gérer son cas avec prudence.

En revanche, Jules Koundé et Eric Garcia font leur retour dans les plans de l'équipe, et De Jong est désormais disponible, malgré de légères gênes ressenties pendant la trêve internationale.

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Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a placé De Jong en défense centrale et Eric Garcia au poste d'arrière, Flick a répondu en riant : « Comment j'ai pris cette décision ? Ce n'est pas un secret. »

Il a ajouté : « Frenkie a joué en défense centrale et Eric au poste d'arrière. Bien sûr, tous les deux peuvent jouer aux deux postes, mais je pense que Frenkie est meilleur dans l'axe, au milieu du terrain, où il peut aussi contrôler le déroulement du match. Il réalise de bonnes performances, c'est pourquoi nous avons pris cette décision. »

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L'entraîneur allemand a évoqué la difficulté d'affronter Villarreal, saluant le travail réalisé par son entraîneur Íñigo Pérez, passé auparavant par le Rayo Vallecano, et affirmant son admiration pour le style de jeu de l'équipe et sa confiance en elle.

« J'apprécie beaucoup ce qu'a fait l'entraîneur, à Villarreal comme au Rayo Vallecano. J'ai dit hier qu'il aurait une très belle carrière. J'aime leur style de jeu et leur confiance en eux, c'est agréable à regarder », a déclaré Flick.

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Concernant les transitions offensives, Flick a souligné leur importance pour le FC Barcelone, d'autant que l'équipe dispose de plusieurs joueurs rapides et capables d'exploiter les espaces.

« Les transitions offensives sont très importantes pour nous. Nous avons beaucoup de vitesse avec Karim Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal et Fermín. Nous pouvons exploiter les espaces laissés par l'adversaire et nous créer des occasions grâce aux transitions offensives, mais nous verrons bien ce qui se passera », a-t-il expliqué.

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Il a également justifié la titularisation de Karim Adeyemi : « Karim commence le match aujourd'hui parce qu'Anthony Gordon a disputé deux matchs avec sa sélection nationale, et parce que Karim s'est excellemment entraîné et a mérité de débuter en tant que titulaire. Maintenant, il doit montrer à quel point il est bon. »

Le FC Barcelone espère s'imposer face à Villarreal pour prendre seul la tête de la Liga, avant d'entamer une série de matchs rapprochés jusqu'à la fin de l'année, entre rencontres nationales et affiches de Ligue des champions.

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Le club catalan a abordé ce match contre Villarreal en tête du classement de la Liga avec 33 points, devançant uniquement à la différence de buts le Real Madrid, deuxième, qui s'est imposé sur le tard hier samedi (2-1) face au Celta Vigo au stade Santiago Bernabéu.

Mené d'un but, le Real Madrid a arraché la victoire grâce à Jude Bellingham et Carlos Espí.