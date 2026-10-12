Flick esquive une question embarrassante sur le Real et Vinicius : je répondrai dans deux semaines

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a souligné la difficulté du choc à venir face à Galatasaray en Ligue des champions, insistant sur la nécessité de se préparer à l'ambiance exceptionnelle du public d'Istanbul. Il a également évoqué la disponibilité de Gabriel Jesus, précisant que la décision concernant sa participation sera prise après l'entraînement.

Dans des propos rapportés par le quotidien espagnol As, lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à Galatasaray, Flick a déclaré : « Nous devons nous préparer à l'ambiance du stade, elle est parmi les meilleures au monde. C'est impressionnant, et la voix des supporters dans l'enceinte est exceptionnelle. Galatasaray a beaucoup progressé face aux grandes équipes, et nous devons être unis. »

Au sujet de la pression qui pèse sur le Barça, considéré comme le grand favori, il a expliqué : « Je dis toujours que je suis satisfait de la manière dont nous avons débuté la saison, mais chaque match est différent. Le match de demain sera difficile. C'est un honneur d'être ici, mais les choses peuvent changer dans le football. Tout le monde est prêt pour cette rencontre. »

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Concernant les critiques adressées par le Real Madrid à l'arbitrage, il a répondu : « J'espère que vous apprendrez un jour que je ne réponds jamais aux questions concernant les autres équipes. Nous sommes à la veille d'affronter Galatasaray, alors respectons Galatasaray. »

Interrogé sur le fait qu'il préférait ou non voir Vinicius Junior participer au match, Flick a répondu : « Posez-moi cette question dans deux semaines. »

À propos du sentiment du Barça d'être le favori pour remporter la Ligue des champions, il a répondu : « C'est un honneur d'être dans cette situation. Nous travaillons très dur et, pour moi, le chemin jusqu'à la finale est encore très long. Nous devons aborder tous les matches avec le même état d'esprit qu'au début de la saison, en veillant bien sûr à maîtriser le ballon. »

Au sujet de la disponibilité de Gabriel Jesus, l'entraîneur du Barça a précisé : « Il est prêt. S'il joue, ce que nous n'avons pas encore tranché, nous prendrons la décision après l'entraînement. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Il faut reconnaître que c'est une petite surprise : son comportement est formidable, et c'est un grand joueur. »

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Quant à la volonté intacte des joueurs du Barça de décrocher de nouveaux succès, Flick a déclaré : « Beaucoup de ces joueurs sont champions du monde, et nous avons pu constater qu'ils sont toujours avides d'en obtenir davantage. C'est difficile, mais ils ont cette envie. Nous devons travailler pour nos supporters et nos familles. La tâche est difficile et la route est longue. »

Au sujet des joueurs de Galatasaray qui pourraient avoir les qualités pour porter le maillot du Barça, il a commenté : « Tous les joueurs de Galatasaray ont livré une très bonne prestation lors du dernier match. Si vous êtes jeune, que vous avez du talent et des rêves, pourquoi ne pas rêver ? Peut-être que cela arrivera un jour. »

Enfin, à propos du plan du Barça pour affronter Galatasaray, Flick a conclu : « Lors du dernier match, Galatasaray a joué de la manière à laquelle nous nous attendions. L'équipe possède des attaquants remarquables, et nous devons nous adapter à son style. Nous devons toujours nous adapter à l'adversaire et à nos propres besoins, et c'est ce que nous ferons demain. »







