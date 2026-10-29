Hansi Flick et le FC Barcelone ont annoncé ce jeudi le lancement du compte officiel de l'entraîneur allemand sur Instagram, via une publication commune dans laquelle Flick s'est félicité de cette nouvelle initiative.

Le technicien a écrit : « Bonjour les Culers ! Je suis très heureux d'être sur Instagram et de partager quelques moments de ma journée et de ma vie avec le Barça et avec vous. »

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Il a également adressé un message aux supporters en catalan, en déclarant : « Merci beaucoup pour votre soutien. Visca el Barça ! »

Flick a choisi une photo de la présentation de l'équipe en début de saison en cours, lors du Trophée Joan Gamper, pour être la première image qu'il publie sur son compte.

L'entraîneur allemand est apparu souriant et vêtu d'un maillot portant l'écusson du Barça, en signe de son attachement au club et à la ville, ce qu'il avait déjà exprimé à plusieurs reprises, avec des phrases telles que « Barcelone me plaît énormément » et « le Barça est le club de ma vie ».

Cette initiative offre l'occasion d'entrer en contact de plus près avec l'entraîneur allemand, malgré son habituel souci de garder sa vie privée loin des projecteurs. On ignore encore ce que Flick proposera via son nouveau compte, mais il devrait conserver son style empreint de sobriété et de professionnalisme, selon le quotidien catalan Sport.

Au cours de sa première heure sur Instagram, son nombre d'abonnés a dépassé les 100 000, et il a commencé à suivre tous les joueurs de l'équipe première du club catalan.