Des doutes planent sur la disponibilité de Gerard Martin, le défenseur du Barça, pour la rencontre face au Paris Saint-Germain, prévue mardi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette situation intervient alors que la cheville du joueur reste gonflée après avoir subi un choc violent lors du match contre le Real Betis le week-end dernier.

Selon le journal espagnol « Sport », les examens médicaux ont écarté toute lésion structurelle chez Gerard Martin, mais ont révélé la persistance d'un gonflement de la cheville, bien qu'aucun dommage interne n'ait été constaté.

La participation du joueur, que ce soit comme titulaire ou son intégration à la liste du match, devrait se décider au dernier moment.

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Hans Flick est confronté à un défi tactique complexe avant cette rencontre attendue dans la capitale française, en raison du manque d'effectifs dont souffre la défense du Barça du fait de l'absence d'Eric Garcia, de Jules Koundé et d'Andreas Christensen.

Ces absences ont réduit les options défensives disponibles pour l'équipe première à cinq joueurs seulement, ce qui a poussé le staff technique à faire appel à Alex Campos, prometteur axe central du Barça Atlètic originaire d'Aitona, qui figure pour la première fois sur une liste officielle de l'équipe.

La décision finale concernant la participation de Gerard Martin sera prise sur la base d'une évaluation commune entre le staff médical, le staff technique et le joueur lui-même, avec la nécessité d'étudier les risques à court et moyen terme. Eric Garcia sera absent des terrains le mois prochain, tandis que les chances de voir Jules Koundé disputer le Clasico de dimanche prochain paraissent extrêmement minces, ce qui accroît l'importance de préserver les options défensives disponibles.

Dans ces conditions, le Barça doit évaluer l'opportunité de prendre le risque de faire jouer le joueur à ce stade précoce de la Ligue des champions, alors que la pression liée à la qualification n'est pas encore pressante, ce qui offre au staff technique l'occasion d'évaluer la situation sereinement avant de prendre sa décision finale.

En revanche, Gerard Martin affiche un remarquable historique en matière de disponibilité physique, puisqu'il n'a subi aucune blessure musculaire ou articulaire au cours des quatre saisons durant lesquelles il a porté le maillot du Barça, entre l'équipe réserve et l'équipe première.

La seule blessure dont il a souffert par le passé s'est limitée à un problème au poignet alors qu'il évoluait avec la sélection espagnole des moins de 21 ans.

Le défenseur du Barça est un modèle de joueur qui veille à prendre soin de son corps et respecte la discipline physique requise au plus haut niveau. Son importante progression en un court laps de temps reflète également les progrès qu'il a accomplis, ainsi que la place privilégiée dont il jouit auprès de Hans Flick.



