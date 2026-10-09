L'Allemand Hans Flick, entraîneur du Barça, apprécie le changement d'état d'esprit au sein du vestiaire du club catalan durant la trêve internationale.

Le journal Sport rapporte que Flick considère comme essentiel que les joueurs écoutent leur corps, et qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé durant les trêves internationales, dont le coût peut s'avérer extrêmement élevé.

Pour Flick et son staff technique, les absences sur blessure ont été l'un des principaux facteurs ayant conduit l'équipe à sortir, la saison dernière, de la Ligue des champions plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité, et à ne pas atteindre tous les objectifs fixés.

L'équipe a souffert de l'absence très prolongée de Raphinha en raison de problèmes physiques, résultant en premier lieu des charges physiques excessives durant ses participations avec la sélection brésilienne.

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Quasiment aucun joueur n'a été épargné par ces maux, de Jules Koundé à Baldé, en passant par Ferran Torres, Pedri et Frenkie de Jong, jusqu'à Lamine Yamal.

Dans ce contexte, le staff technique du Barça a évalué la réaction des joueurs de l'équipe durant la dernière trêve internationale, qui s'est étendue sur près de trois semaines, soit une durée plus longue que d'habitude.

Le club catalan cherche à éviter l'accumulation de problèmes résultant du grand nombre de minutes de jeu et des déplacements, des conditions qui ont affecté le niveau de l'équipe la saison dernière.

Flick éprouve une grande satisfaction, car ses joueurs n'ont absolument pris aucun risque et ont montré leur capacité à écouter leur corps et à s'arrêter au bon moment.

Le comportement de joueurs comme Raphinha et Eric García reflète ces nouvelles consignes internes. L'attaquant brésilien, qui a souffert la saison dernière de douleurs à la cuisse droite après sa participation avec la sélection de son pays, a demandé à être remplacé à la mi-temps du match face à l'Australie, après avoir ressenti une gêne physique.

Quant au défenseur central catalan, il a choisi de se retirer durant l'échauffement précédant le premier match avec la sélection espagnole, et de rentrer à Barcelone pour passer des examens médicaux.

Dans les deux cas, le staff technique a estimé que la décision de ne pas prendre de risque était la bonne, afin d'éviter de s'exposer à des problèmes physiques plus graves. Les examens médicaux ont d'ailleurs confirmé par la suite qu'aucun des deux joueurs ne souffrait d'une blessure grave.

Cela doit être le critère retenu à partir de maintenant, à savoir réduire les risques dans l'intérêt du club et de l'équipe. Cet élément pourrait bien faire la différence dans la quête d'une lutte pour tous les titres au cours d'une saison aussi riche en matchs.

Il ne faut pas oublier que le Barça se prépare à disputer cinq matchs en deux semaines. Entre la rencontre face à Getafe, demain samedi, et le Clásico prévu le 25 octobre, l'équipe attend trois déplacements particulièrement difficiles pour affronter le Real Betis, Galatasaray et le Paris Saint-Germain.

Le staff technique continuera d'appliquer le plan de rotation entre les joueurs durant cette phase difficile et chargée en matchs. Avant la trêve des compétitions, Flick a informé le groupe qu'il pourrait compter sur tous les joueurs disponibles après le début de la saison en Liga.