Flick bouleverse le calendrier du Barça avec un changement surprise

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, modifie le programme de son équipe avant le déplacement à Séville, en vue de la rencontre face au Real Betis, demain samedi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.
Selon le quotidien espagnol "Mundo Deportivo", Flick a décidé de retarder la conférence de presse d'une demi-heure, pour la tenir à 13h30, l'équipe devant effectuer son dernier entraînement à 15h30, au lieu de le disputer avant la conférence.
Cette modification vise à faciliter la préparation des joueurs avant le voyage en avion vers Séville, où l'équipe passera la nuit précédant la rencontre, prévue au stade de La Cartuja à 18h30 samedi soir.
Barcelone cherche à se préparer dans les meilleures conditions pour ce duel, face à la force du Real Betis, qui occupe la troisième place au classement du championnat d'Espagne.
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|4
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|13
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V
V
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|2
|2
|4
|11
|11
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N
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D
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N
|13
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|2
|2
|3
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|23
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|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
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V
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D
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|8
|0
|4
|4
|4
|13
|-9
|4
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