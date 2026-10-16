Flick bouleverse le calendrier du Barça avec un changement surprise

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, modifie le programme de son équipe avant le déplacement à Séville, en vue de la rencontre face au Real Betis, demain samedi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

Selon le quotidien espagnol "Mundo Deportivo", Flick a décidé de retarder la conférence de presse d'une demi-heure, pour la tenir à 13h30, l'équipe devant effectuer son dernier entraînement à 15h30, au lieu de le disputer avant la conférence.

Cette modification vise à faciliter la préparation des joueurs avant le voyage en avion vers Séville, où l'équipe passera la nuit précédant la rencontre, prévue au stade de La Cartuja à 18h30 samedi soir.

Barcelone cherche à se préparer dans les meilleures conditions pour ce duel, face à la force du Real Betis, qui occupe la troisième place au classement du championnat d'Espagne.







