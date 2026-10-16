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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Flick bouleverse le calendrier du Barça avec un changement surprise

H. Flick
H. Abdelkarim
A. Gordon
Bétis Séville vs FC Barcelone
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Avant le choc face au Betis

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, modifie le programme de son équipe avant le déplacement à Séville, en vue de la rencontre face au Real Betis, demain samedi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

Selon le quotidien espagnol "Mundo Deportivo", Flick a décidé de retarder la conférence de presse d'une demi-heure, pour la tenir à 13h30, l'équipe devant effectuer son dernier entraînement à 15h30, au lieu de le disputer avant la conférence.

Cette modification vise à faciliter la préparation des joueurs avant le voyage en avion vers Séville, où l'équipe passera la nuit précédant la rencontre, prévue au stade de La Cartuja à 18h30 samedi soir.

Barcelone cherche à se préparer dans les meilleures conditions pour ce duel, face à la force du Real Betis, qui occupe la troisième place au classement du championnat d'Espagne.


#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
V
V
V
V
D
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
8611149+519
V
N
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
FC SévilleFC SévilleSEV
84221312+114
N
D
V
V
N
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
N
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
N
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
D
N
D
N
V
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
N
V
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
12
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
8224111108
N
D
D
V
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
N
N
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
N
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
N
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
N
D
D
N
V
18
ElcheElcheELC
81341117-66
N
V
D
N
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
8125615-95
N
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
N
D
D
N
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation


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