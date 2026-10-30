Flick à propos du joueur du Barça : il est temps de lui offrir la chance qu'il mérite

L'entraîneur Hansi Flick a ouvert un nouveau scénario pour Brian Fariñas, après avoir stoppé le départ du jeune joueur à Gérone durant le mercato estival, et il pourrait désormais lui offrir l'occasion d'apparaître avec l'équipe première du Barça au poste d'arrière droit.

Fariñas n'a pas encore joué avec l'équipe première du Barça durant la saison en cours, mais il pourrait obtenir sa chance demain samedi face à Alavés, dans un contexte de blessures en défense dont souffre l'équipe, et qui ont poussé le technicien allemand à chercher des solutions alternatives.

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Fariñas avait convaincu Flick durant la période de préparation de la saison, au point de le pousser à stopper l'éventualité de son transfert à Gérone, alors que l'opération était proche d'être finalisée.

Le technicien allemand voit en ce joueur de 20 ans un talent capable d'occuper plusieurs postes au milieu de terrain, en plus de la possibilité de compter sur lui au poste d'arrière droit, ce qu'il a testé lors du match amical contre Birmingham durant la préparation.

Flick a évoqué la possibilité de s'appuyer sur le joueur, lors de la conférence de presse de ce vendredi, déclarant : « Brian Fariñas pourrait être une option au poste d'arrière, il est très intelligent. Il s'entraîne avec nous depuis le début de la saison et effectue un travail formidable. Le moment est venu de lui offrir le temps de jeu qu'il mérite. »

La seule exception

Fariñas est le seul joueur disponible de l'équipe première du Barça à n'avoir pas joué une seule minute durant la saison en cours.

Flick ne dispose que de 4 défenseurs disponibles pour affronter Alavés, à savoir João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín et Alejandro Baldé. Après ce match, le Barça attend deux tests importants face à Aston Villa mardi en Ligue des champions, et face à l'Atlético Madrid dimanche en championnat, ce qui rend le turnover nécessaire.

Par conséquent, Fariñas représente une véritable option pour occuper le poste d'arrière droit, face à Alavés au stade Spotify Camp Nou. Selon le journal catalan « Sport », le joueur s'est entraîné avec le groupe principal durant cette semaine.

L'entraîneur Juliano Belletti s'était largement appuyé sur Fariñas la saison dernière, puisqu'il a disputé 33 matches sur 34 en deuxième division fédérale, et n'a manqué qu'une seule rencontre en raison d'un cumul de cartons. Il était également l'un des cadres de l'équipe réserve.