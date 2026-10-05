Flambée vertigineuse en 4 mois : une progression spectaculaire pour Hamza Abdelkrim

La valeur marchande de Hamza Abdelkarim, attaquant de la sélection égyptienne et du Barça, a grimpé à 8 millions d'euros, selon la dernière mise à jour de la plateforme « Transfermarkt » ce lundi 5 octobre 2026, ce qui reflète l'impact positif de son transfert d'Al Ahly vers le club catalan et de son intégration à l'équipe première d'Égypte.

La valeur d'Abdelkarim (18 ans) a atteint 8 millions d'euros, après n'avoir été que de 1,5 million d'euros en juin 2026, soit une hausse de 433 % en seulement quatre mois.

Le joueur occupe la troisième place parmi les joueurs égyptiens les plus chers, la 20e place parmi les joueurs du Barça et la 152e place en Liga, selon les derniers classements de « Transfermarkt ».

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Le classement mondial de Hamza Abdelkarim

Au niveau mondial, Abdelkarim occupe la 1546e place parmi tous les joueurs en termes de valeur marchande, la 224e place parmi les attaquants de pointe et la 26e place parmi les joueurs nés en 2008.

Abdelkarim est passé d'Al Ahly au Barça durant l'été 2026, dans un transfert qui a suscité un vif intérêt en Afrique et en Espagne, et il a rapidement prouvé sa valeur en étant intégré à l'équipe première d'Égypte lors de la Coupe du monde 2026, sous la direction du sélectionneur Hossam Hassan.

Le Barça a prolongé son contrat avec Hamza Abdelkarim jusqu'au 30 juin 2030, ce qui offre au club catalan une stabilité à long terme avec l'un des plus grands talents de la jeunesse du continent africain.

Abdelkarim a disputé une seule rencontre en Liga lors de la saison 2026-2027, et n'a pour l'instant inscrit ni marqué aucun but, mais il n'est encore qu'au début de son parcours avec l'équipe de Hansi Flick.

L'intégration d'Abdelkarim à l'équipe première d'Égypte a contribué à faire grimper sensiblement sa valeur marchande, puisqu'il est devenu l'un des noms prometteurs de l'effectif égyptien. Il a d'ailleurs inscrit ses premiers buts avec l'équipe première d'Égypte face au Soudan du Sud il y a quelques jours, lors de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.