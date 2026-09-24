Fini les ronflements : Wayne Rooney perd 40 kilos et revient avec un nouveau nez

L'ancienne star de Manchester United, Wayne Rooney, est apparue sous un nouveau visage, totalement différent de celui auquel le public s'était habitué ces dernières années.

Comme c'est souvent le cas chez de nombreux joueurs après la fin de leur carrière de footballeur professionnel, Wayne Rooney avait pris un poids excédentaire notable depuis sa retraite en 2021, mais tout cela appartient désormais au passé.

En effet, hier, lors de la diffusion de la nouvelle série Disney+ « La véritable famille Rooney », qui retrace sa vie et celle de sa famille, Rooney est apparu sous une nouvelle apparence.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que Rooney avait perdu 40 kilogrammes et subi une rhinoplastie pour mettre fin aux ronflements qui gênaient son épouse depuis des années.

Le meilleur dans tout cela, c'est qu'il n'y a eu aucun traitement particulier, comme l'a expliqué l'ancien footballeur lui-même : « Il paraît que j'ai vu récemment qu'on disait que j'utilisais ce stylo (les injections). C'est regrettable, car je fais de mon mieux pour perdre du poids. Il paraît qu'on dit que j'utilise le stylo. »

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Concernant l'opération du nez qu'il a subie, il a précisé : « Je ne pouvais pas respirer correctement par l'une de mes narines, alors je l'ai réparée. »

Ainsi, entre cela et sa perte de poids notable, il semble que ses ronflements appartiendront bientôt au passé.

Enfin, l'ancien joueur de Manchester United a reconnu qu'il cherchait un nouvel objectif dans la vie : « Je ne le fais pas pour l'argent (le travail à la télévision) ; je le fais pour trouver un objectif à poursuivre, plutôt que de rester assis à la maison toute la journée. Il est possible que je ne dirige plus jamais, alors je dois regarder vers l'avenir... J'ai besoin d'un rôle dans l'émission "The Masked Singer", même s'ils vont me critiquer sévèrement. »







