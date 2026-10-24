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Fermin Lopez a fait monter la tension avant le Clasico de dimanche en s’en prenant au Real Madrid et à son entraîneur Jose Mourinho, qui se focalisent constamment sur l’arbitrage. Le milieu de terrain du FC Barcelone estime que l’équipe catalane doit faire abstraction du bruit venu de la capitale et se concentrer sur sa meilleure forme pour accroître son avance en tête de la Liga.

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Lopez rejette le discours du Real Madrid sur l’arbitrage

Lopez n’a pas mâché ses mots au sujet du climat entourant le prochain Clasico. Le jeune joueur se lasse de l’attention constante portée à l’arbitrage dans la capitale. La préparation du plus grand match du football mondial a été dominée par les plaintes du camp madrilène, une tactique souvent associée à son entraîneur.

Lors de la journée consacrée aux médias du FC Barcelone, le meneur de jeu andalou s’est montré ferme face aux manœuvres psychologiques de l’adversaire. « Nous ne participons pas à la polémique sur l’arbitrage. Ils sont contents de l’alimenter. Nous en avons assez », a déclaré Lopez, cité par Sport.

Le joueur de 23 ans a ensuite laissé entendre que l’attention portée aux arbitres détournait du jeu sur le terrain. « Son discours sur les arbitres et la polémique devient lassant. Nous faisons bien les choses, nous gagnons et nous véhiculons des valeurs qui représentent le Barça. Nous devons continuer dans cette voie », a-t-il ajouté.

Prendre le relais en l’absence de Dani Olmo

Alors que Dani Olmo sera absent pendant un mois à la suite d’une blessure contractée à Paris, Lopez devrait jouer un rôle important dans le onze de départ de Hansi Flick ce dimanche. Le milieu connaît la pression de cette rencontre : il a déjà inscrit un but spectaculaire face au Real Madrid. Il a exprimé sa gratitude envers l’entraîneur allemand pour le soutien reçu depuis son retour après ses propres problèmes physiques en début de saison.

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Son retour en pleine forme intervient à un moment crucial pour le FC Barcelone, qui cherche à prendre neuf points d’avance sur son rival dans la course au titre. « La blessure est derrière moi désormais et je suis très reconnaissant à Hansi Flick de m’accorder autant de confiance », a expliqué Lopez.

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Le talent du Bernabeu respecté

Si Lopez a critiqué le discours du camp madrilène, il est resté lucide quant au défi que représente son effectif. Il a désigné deux joueurs qu’il considère comme les principales menaces pour la domination du FC Barcelone ce week-end. Le milieu a reconnu que, s’il pouvait choisir de ne pas les affronter, il écarterait le gardien belge Thibaut Courtois et la superstar française Kylian Mbappe.

« Courtois vous rapporte beaucoup de points et Mbappe fait une grande différence devant. Donc, si je devais choisir, je les retirerais tous les deux », a-t-il indiqué en évoquant les joueurs capables de faire la différence dans l’effectif madrilène.

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Le facteur Lamine Yamal et la course au titre

Au-delà des enjeux immédiats du Clasico, Lopez a également été interrogé sur la prochaine cérémonie du Ballon d’Or. Pour le milieu, il n’y a qu’un seul vainqueur logique : son coéquipier au FC Barcelone. Malgré l’engouement autour d’autres stars mondiales, Lopez est convaincu que le jeune prodige Lamine Yamal en a fait assez pour être reconnu comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Invité à désigner son favori pour cette prestigieuse récompense individuelle, Lopez n’a pas hésité : « Lamine Yamal, parce que c’est le meilleur. »