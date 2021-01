Ferdinand prend la défense de Bruno Fernandes

Le milieu portugais a été la cible de critiques après sa prestation en demi-teinte contre Liverpool. Rio Ferdinand les a jugées sévères.

Rio Ferdinand a volé au secours de Bruno Fernandes après sa performance moyenne lors du match nul de contre dimanche.

Fernandes a été une figure inspirante pour United et il a remporté son quatrième prix de joueur du mois en en décembre.

Il était censé avoir un impact important contre Liverpool, mais il était en deçà de son meilleur niveau - en particulier dans le domaine des passes - avec une précision de 58%.

L'international portugais a failli marquer en seconde période, mais a vu sa tentative repoussée par le gardien des Reds, Alisson.

Un but aurait passé sous silence une sortie d'ensemble très insuffisante mais l'illustre Ferdinand estime que Fernandes doit être épargné par ces attaques en raison de tout ce qu'il fait depuis son arrivée au club en provenance du Sporting CP en janvier dernier.

"Ils ont retenu le négatif nous sommes en tête du championnat, donc je regarde toujours ça comme ça", a déclaré Ferdinand sur Stretford Paddock en réponse aux questions sur les performances de Fernandes et Marcus Rashford. "Oui, il peut y avoir des joueurs hors de forme, mais si vous êtes toujours en train d'enchainer les résultats et que vous gagnez toujours et que vous êtes toujours sur la bonne voie, ce n’est pas une si mauvaise chose."

"Si nous jouions ce match et n’avions aucun tir cadré et que nous avions l’air de ne pas avoir de menace du tout, alors je serais un peu inquiet. Mais écoutez, vous ne pouvez pas parler de [Bruno]. Je ne dirais pas que Bruno s’est dispersé récemment. Son rendement a été phénoménal depuis son arrivée", a-t-il ajouté.

Le match nul 0-0 a permis à United de rester en tête du classement de la Premier League, à deux points de et de .