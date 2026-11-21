Ferdinand a estimé que ces déclarations pourraient accroître la pression qui pèse sur le joueur, alors qu'il traverse une période difficile.
Réagissant à cette crise qui a suscité une vive polémique ces derniers jours, la légende de Manchester United a écrit sur son compte « X » : « Le Bayern Munich vaut mieux que ça... S'ils veulent négocier à l'avenir des conditions plus favorables pour le club en raison des problèmes de santé dont souffre Jamal, ils devraient assurément en parler avec lui et son entourage, plutôt que de passer par les médias ».
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Ferdinand a ajouté : « Cette situation doit déjà être assez difficile à gérer pour Jamal, sans que les médias et les dirigeants du club en parlent publiquement ».
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Il a poursuivi : « Le Bayern Munich fait partie de ces clubs qui se sont toujours présentés avec classe, avec des standards professionnels qui ont suscité l'admiration de beaucoup. Malheureusement, ce qui se passe dans ce dossier ne ressemble pas au Bayern Munich ».
Les propos de Ferdinand interviennent alors que la polémique enfle autour de l'avenir de Musiala au club bavarois, après que plusieurs de ses hauts dirigeants ont publiquement évoqué la nécessité d'évaluer l'état de santé du joueur et sa capacité à retrouver son niveau d'antan, ainsi que les conséquences financières liées à son contrat.
Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, avait déclenché la polémique en émettant des doutes sur la possibilité de voir le joueur retrouver le niveau qui était le sien avant ses ennuis de santé et les blessures qu'il a subies.
Hoeness a indiqué que ce que l'international allemand est capable d'apporter actuellement pourrait ne pas correspondre aux conditions financières convenues dans son contrat.
Jan-Christian Dreesen, directeur général du club, a lui aussi partagé certaines de ces inquiétudes, expliquant que le Bayern évaluerait l'évolution de l'état du joueur avant de s'asseoir avec sa famille et ses représentants pour discuter de son avenir.
Dans la même veine, Karl-Heinz Rummenigge, ancien directeur général et actuel membre du conseil de surveillance, a estimé qu'il était normal que le club réfléchisse à la manière de gérer la situation, compte tenu de l'important salaire perçu par Musiala, s'il ne parvenait pas à retrouver son niveau.
Le contrat de Musiala avec le Bayern court jusqu'à l'été 2030, après la signature d'un nouveau bail en février 2025.
Les critiques ne se sont pas limitées à Ferdinand : la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro) a publié ce samedi un communiqué dans lequel elle exprime son inquiétude face aux déclarations répétées des dirigeants du Bayern au sujet du contrat de Musiala, estimant qu'elles pourraient constituer un moyen de pression sur le joueur et ses représentants avant d'éventuelles négociations.
Le syndicat a souligné qu'évoquer publiquement l'avenir du joueur et son état de santé accroît la pression sur lui pendant sa période de convalescence, appelant le club à exposer toute réserve liée au contrat lors de discussions privées avec Musiala et ses représentants, plutôt que de transformer l'affaire en débat médiatique ouvert.