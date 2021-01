Fenerbahçe ne payera pas Özil pendant six mois

Ayant rejoint Fenerbahçe pour les trois prochaines saisons, Mesut Özil a accepté de réduire considérablement son salaire.

Après plus de six mois de purgatoire, Mesut Özil a enfin vu le bout du tunnel, dimanche soir. Le meneur allemand s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec Fenerbahçe, son club de cœur comme il le dit si bien lui-même.

"Je suis très heureux. Fenerbahçe a toujours été mon club de cœur. C’est un rêve qui devient réalité, pas seulement pour le club mais aussi pour moi. Je suis tellement heureux de porter ce maillot. J’espère connaitre le succès dans ce club."

Placardisé à par Mikel Arteta depuis le début de la saison, Özil a pris son mal en patience, espérant avoir une nouvelle chance chez les Gunners. Elle n’est finalement jamais venue et les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur relation. Six mois avant la fin de son contrat, l’ancien meneur du a trouvé un terrain d’entente avec Arsenal pour rompre ses six derniers mois et ainsi pouvoir être libre de rejoindre le club de son choix.

Avec un salaire de 19 millions d’euros par an, Özil représentait un véritable gouffre financier pour Arsenal qui le payait pour ne pas jouer. Toutes les parties ont donc été gagnantes et Özil a finalement pu rejoindre la , dont il tire ses origines, lui le Germano-Turc. Mais pour rejoindre Fenerbahçe, le nouveau n°67 a dû faire certains sacrifices sur le plan salarial.

Dans un communiqué publié sur la plateforme KAP, le club stambouliote annonce qu’il ne payera aucun salaire à son meneur durant les six prochains mois. Une bonne nouvelle pour le président du club qui avait appelé les supporters à faire des dons pour pouvoir payer en partie le salaire de la star allemande. Ce n’est donc qu’à partir du début de la saison 2021-2022 qu’Özil touchera un vrai salaire de la part de Fenerbahçe.

Et il sera bien loin du celui qu’il percevait à Londres puisqu’il va passer de 19 millions d’euros par an en à « seulement » trois millions d’euros sur les bords du Bosphore. Le club de Luiz Gustavo annonce également qu’il devra payer jusqu’à deux millions d’euros à Arsenal si certains objectifs sont remplis durant le séjour d’Özil.