Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Felix Nmecha reproduira-t-il sa célébration controversée à l’avenir ?

Felix Nmecha s’est de nouveau exprimé dans le débat sur sa célébration controversée et a critiqué la manière dont il a été traité.

Après la victoire 1-0 contre le Borussia Mönchengladbach samedi après-midi, au cours de laquelle il a inscrit le but décisif à la 80e minute, le milieu de terrain du BVB a déclaré que le public n’avait pas du tout compris l’intention derrière sa célébration. Il s’est également réservé la possibilité de refaire ce geste après un but à l’avenir.

« Ce qu’ont dit les gens était tout simplement faux. Cette célébration était simplement liée à ma foi. Cela ne veut pas dire que je ne la referai jamais. En réalité, ce n’était pas un grand sujet », a déclaré Nmecha à Sky.

Publicité Publicité

Le joueur de 26 ans avait essuyé des critiques ces dernières semaines après avoir fait, à la suite de ses deux buts contre le SV Elversberg avant la dernière trêve internationale, un geste de célébration controversé par lequel il exprimait son soutien à la campagne « The King’s Return » ainsi qu’au réseau évangélique « Ballers in God ». Il est notamment reproché à ce réseau de diaboliser l’avortement en le qualifiant de « plan de Satan » ; il est également considéré comme homophobe et hostile aux personnes queer.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Le BVB et la DFB ont ensuite discuté avec Nmecha et il a finalement été convenu que le joueur ne devrait plus reproduire cette célébration à l’avenir. « Nous ne voulons pas de ça chez nous », a notamment déclaré sans détour le président de Dortmund, Hans-Joachim Watzke . Et le directeur sportif du BVB, Lars Ricken, a estimé que l’international avait « clairement indiqué que, même par son geste, il n’avait agi ni de manière irrespectueuse ou discriminatoire, ni dans une démarche de prosélytisme ».

Getty Images

Qu’a dit Felix Nmecha de sa célébration controversée ?

Le sélectionneur national Jürgen Klopp a quant à lui déclaré en marge des matches internationaux contre la Serbie et les Pays-Bas : « Il a dit qu’il aimait tout le monde et ne dénigrait personne. Pour moi, cela clarifie le point le plus important. Il ne veut plus célébrer ses buts de cette façon. »

Publicité

La star du BVB est, a poursuivi Klopp, « un jeune homme exceptionnellement aimable, chaleureux et ouvert. Il dégage de bonnes ondes quand il est avec nous. Je n’y ai absolument rien vu de particulier. Puis la polémique a commencé et je me suis mis à me renseigner. »

Immédiatement après le match contre Elversberg, Nmecha avait déjà souligné dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux qu’il ne souhaitait, par sa célébration, ni soutenir une organisation ni encourager l’intolérance ou la discrimination .