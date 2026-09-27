Félix et Jesus : une relation paternelle qui a révélé le talent du golden boy

La récente flambée de forme de João Félix n'a pas été un simple feu de paille, elle avait plutôt des allures de nouveau départ pour un talent qui a toujours possédé le potentiel, sans jamais trouver la stabilité nécessaire pour donner le meilleur de lui-même.

Avec Jorge Jesus, le tableau a totalement changé, l'entraîneur portugais ayant réussi à faire ressortir le meilleur de son compatriote, aussi bien sous le maillot d'Al-Nassr qu'avec la sélection du Portugal.

Félix a poursuivi sa belle dynamique avec Jesus, en faisant trembler les filets lors du deuxième match consécutif avec la sélection portugaise, l'entraîneur l'ayant titularisé face au pays de Galles et à la Norvège en Ligue des nations, confirmant que la relation entre les deux hommes a dépassé le cadre du travail technique traditionnel pour devenir une relation quasi paternelle, offrant au joueur la confiance dont il avait besoin pour retrouver son éclat.

Jesus redécouvre le talent de Félix

Depuis qu'il a pris les rênes d'Al-Nassr, Jorge Jesus a réussi à modifier la façon d'utiliser João Félix sur le terrain, en le rapprochant de la surface de réparation et en lui confiant le rôle de deuxième attaquant, autrement dit le poste de « 9,5 », un rôle qui lui a permis d'exploiter ses qualités techniques et de se déplacer avec davantage de liberté dans les espaces proches du but.

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Au lieu de lui confier des tâches qui l'éloignaient des zones de danger, Jesus a offert à Félix la latitude d'évoluer derrière la pointe de l'attaque et d'exploiter ses qualités de dribble, de passe et de frappe, le rendant plus à même de se rapprocher du but et de faire la différence, ce qui s'est répercuté sur son niveau et ses statistiques lors de la saison dernière.

Ce changement a été l'un des facteurs qui ont contribué à l'éclosion de Félix avec Al-Nassr, après avoir affiché des prestations remarquées qui ont fait de lui l'une des principales stars de la Roshn Saudi League et l'ont remis sous les projecteurs après des années d'irrégularité et de multiples expériences qui ne lui avaient pas apporté la stabilité recherchée.

D'Al-Nassr au Portugal : la confiance renaît

L'influence de Jesus ne s'est pas arrêtée aux frontières d'Al-Nassr, elle s'est étendue à la sélection portugaise, l'entraîneur ayant continué de s'appuyer sur Félix comme titulaire, lui offrant une nouvelle occasion de prouver ses capacités au niveau international, en profitant de l'état de forme du joueur sous sa direction.

Les buts de Félix face au pays de Galles et à la Norvège sont venus refléter l'ampleur de la confiance mutuelle entre les deux hommes et confirmer que le joueur est devenu un élément essentiel dans les plans de l'entraîneur, après avoir retrouvé sa capacité à peser devant le but et à apporter des solutions offensives dans les situations difficiles.

La relation entre Jesus et Félix semble différente des expériences précédentes du joueur, l'entraîneur ayant su gérer son potentiel d'une manière adaptée à ses caractéristiques techniques et lui confier le rôle qui l'aide à exploiter son talent plutôt que de le disperser entre de multiples missions.

Le langage des chiffres dévoile le secret de la relation

En se penchant sur les chiffres, on mesure l'ampleur de l'empreinte que Jorge Jesus a laissée sur la carrière de João Félix, puisque l'entraîneur portugais est celui qui a le plus contribué aux buts du joueur au cours de sa carrière, ce dernier ayant inscrit 28 buts et délivré 19 passes décisives sous sa direction, que ce soit avec Al-Nassr ou avec la sélection portugaise.

Ce bilan reflète l'ampleur de l'entente entre les deux hommes, Félix ayant trouvé avec Jesus l'environnement technique qui l'aide à se déplacer avec plus de liberté, à se rapprocher du but et à exploiter ses capacités à marquer et à créer des occasions.

Au final, l'histoire de Félix avec Jesus apparaît comme le modèle d'un joueur qui possède le talent, mais qui a besoin d'un entraîneur capable de l'employer de la bonne manière. La relation entre eux n'a pas seulement redonné confiance au Golden Boy, elle l'a aussi aidé à retrouver son éclat, faisant de lui l'une des principales armes offensives sur lesquelles Jesus s'appuie avec Al-Nassr et le Portugal.