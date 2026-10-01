José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a démenti les déclarations qui lui ont été attribuées au sujet de la crise entre son ancien joueur Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise.

Le journal Marca a rapporté que Mourinho avait publié un message tranchant sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a qualifié les déclarations qui lui ont été attribuées de « fake news », en particulier celles qui ont circulé principalement au Brésil au sujet de l'affaire Ronaldo.

L'entraîneur du Real Madrid a nié avoir parlé de cette affaire, affirmant qu'il n'avait « aucun commentaire » à faire sur un sujet qui lui est totalement étranger.

Mourinho voue le plus grand respect à la Fédération portugaise de football, au sélectionneur de l'équipe nationale Jorge Jesus et à Cristiano Ronaldo, et c'est pourquoi il ne souhaite en aucune manière s'immiscer dans cette affaire, d'autant plus après que des déclarations qu'il n'a jamais tenues lui ont été attribuées.

Mourinho a passé sa journée à Valdebebas, où il a travaillé avec ses joueurs, avant de se rendre à l'hôpital pour rendre visite à Raúl Asencio et prendre de ses nouvelles, après que le joueur a subi une opération chirurgicale à la suite d'une fracture de fatigue à l'os de la jambe.



