La Confédération africaine de football (CAF) a tranché la polémique autour du sort de la Coupe d'Afrique des nations 2027, après les doutes soulevés quant au lieu d'organisation du tournoi, prévu l'année prochaine.

La CAF avait annoncé précédemment que la prochaine édition du tournoi continental se tiendrait du 19 juin au 17 juillet 2027, dans le cadre d'une organisation conjointe entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

Mais des rapports de presse arabes ont affirmé hier, vendredi, que Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine, effectuera une visite d'inspection dans les trois pays hôtes en janvier prochain, afin d'évaluer leur degré de préparation à cinq mois de l'échéance du tournoi.

Ils ont ajouté que la CAF pourrait envisager de délocaliser le tournoi vers un autre pays s'il s'avérait que les trois pays ne sont pas prêts à cette date.

De son côté, Luxolo September, porte-parole de la CAF, a déclaré dans des propos accordés à Kooora, aujourd'hui samedi, que « ces informations sont répétitives, et nous avons clarifié la vérité à plus d'une reprise ».

Il a ajouté : « Ce sont de fausses informations, qui n'ont aucun fondement. La CAF n'envisage pas de délocaliser la Coupe d'Afrique des nations et fait confiance à la capacité du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda à organiser le tournoi à la date prévue. »

Les rapports affirmaient également qu'il existait une proposition de reporter l'édition 2027 à l'année 2028, et de se contenter d'une seule édition au lieu de la décision actuelle d'organiser deux éditions avant que le tournoi ne se tienne tous les quatre ans.

Mais September a aussi confirmé que ces informations étaient fausses, et a insisté sur l'engagement de la CAF à respecter l'agenda actuel.

September avait démenti auprès de Kooora des informations similaires sur le sort du tournoi en avril dernier.

Deux journées des éliminatoires qualificatives pour le tournoi ont été disputées, les éliminatoires devant s'achever en mars prochain.