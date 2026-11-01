Manchester United traverse une saison catastrophique, occupant la 17e place en Premier League après une seule victoire et 4 nuls en 9 journées.

Mais cette grande crise ouvre la porte à un autre club, le Barça, qui voit désormais la voie se dégager pour s'attacher les services d'un joueur de Manchester United lors du prochain mercato hivernal.

Le journal « Mundo Deportivo » affirme que le Barça n'a pas écarté l'idée de recruter un défenseur central lors de la prochaine période des transferts hivernaux.

La série de blessures en défense a rouvert la recherche de défenseurs pour le prochain mercato. Si le choix était purement technique, l'option privilégiée serait le Croate Josko Gvardiol (24 ans), joueur de Manchester City, et peut-être le défenseur italien Alessandro Bastoni (26 ans), joueur de l'Inter Milan, mais les choses semblent difficiles concernant ces joueurs.

Dans le même temps, la situation paraît très mauvaise pour Lisandro Martinez, l'international argentin de 28 ans de Manchester United, au point que tous les indices pointent vers son départ lors de la période des transferts hivernaux.

Après avoir été largement salué pour son excellente maîtrise du ballon, Lisandro fait l'objet de critiques acerbes en Angleterre ces dernières heures.

Son expulsion face à Chelsea, en raison d'une faute étrange commise contre Wesley Fofana lors d'un corner qui a également débouché sur un penalty, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les analystes et les observateurs.

Son contrat expirant à la fin de la saison en cours, cette situation accentue les spéculations sur son départ imminent. Tant en Angleterre qu'aux Pays-Bas, le championnat où Lisandro s'est révélé avec l'Ajax, les discussions des dernières heures évoquent un tel dénouement comme désormais attendu.

Le pire joueur de la Premier League

Le journal The Guardian n'a pas hésité à critiquer le niveau actuel de Lisandro, le qualifiant de « pire joueur de la Premier League ».

Il a ajouté : « Son numéro de gros bras lui a valu un carton rouge après qu'un penalty a été sifflé contre lui, transformé par Cole Palmer pour le but de la victoire. Cela symbolise le déclin de Manchester United sous la direction de la famille Glazer et de Sir Jim Ratcliffe. »

Et de poursuivre : « Martinez n'a cessé de critiquer vivement ses dirigeants ces derniers temps, mais c'est un joueur qui aurait dû être vendu depuis longtemps. »

Le journal The Athletic a déclaré : « Lisandro Martinez est le pire joueur de la Premier League cette saison. Il est le premier responsable des points perdus par Manchester United sur trois matchs seulement. La chute de son niveau est une énigme déroutante. Cette situation ne peut pas durer. Manchester United ne peut pas compter sur un joueur qui provoque continuellement la perte de points par des erreurs dont il semble se moquer. »

Le journal The Telegraph a décrit comment « il n'était pas surprenant que l'entraîneur Michael Carrick ne l'ait même pas regardé lorsqu'il a quitté le terrain. Il a protégé Martinez à tel point que de nombreux entraîneurs l'auraient écarté, simplement en l'alignant malgré ses critiques acerbes envers la direction du club ».

Et d'ajouter : « Martinez est un provocateur artificiel : fort devant le micro, et faible sur le terrain. »

Le journal Manchester Evening News a porté une appréciation similaire, en déclarant : « Auparavant, ses passes étaient l'un de ses points forts ; il collaborait bien avec le milieu de terrain pour faire remonter le ballon. Mais cette faute, qui a entraîné son expulsion et l'obtention d'un penalty, était ridicule. United n'a eu aucune chance par la suite. »

Jusqu'à présent cette saison, Lisandro a disputé 10 matchs pour un total de 763 minutes, ce qui signifie que l'entraîneur Carrick ne l'a pas oublié.

Néanmoins, le déclin de la star argentine à United ne la distingue pas de nombreux autres joueurs recrutés avec un grand enthousiasme à Old Trafford : Lisandro est arrivé à United en provenance de l'Ajax pour 67 millions d'euros à l'été 2022.

Rappelons que le journal catalan « Sport » a confirmé que le Barça recherche un défenseur central, et que Lisandro représente une opportunité sur le marché, Deco (le directeur sportif) suivant de près les évolutions. Malgré l'existence de nombreuses options, aucune d'entre elles n'est à portée de main sur le plan financier.