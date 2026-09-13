Messi a pris la tête du classement des buteurs de la MLS avec 19 buts, devançant le Croate Petar Musa, attaquant de Dallas, qui en compte 18, après avoir fait trembler les filets de Nashville dans la nuit de samedi à dimanche, mais l'Inter Miami s'est contenté d'un match nul (2-2) dans le sommet des leaders de la Conférence Est.

Candidat pour remporter le Ballon d'Or pour la neuvième fois, il avait annoncé sa retraite internationale à la fin du mois d'août dernier, mais, à 39 ans, il continue d'afficher un niveau remarquable en MLS.

Face à Nashville, Messi a donné l'avantage à l'Inter Miami (2-1) d'une frappe enroulée du pied gauche, à la 62e minute.

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À ce sujet, l'entraîneur par intérim de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, a déclaré : « Dieu lui a donné ce talent. C'est (Messi) un joueur unique en son genre. Il est irremplaçable. »

Messi a également touché le poteau à deux reprises, aux 50e et 77e minutes, et son but n'a pas suffi à offrir les trois points à l'Inter Miami, l'adversaire ayant égalisé dans le temps additionnel de la seconde période.

B.J. Callaghan, l'entraîneur de Nashville, a déclaré : « C'était un match de très haut niveau, entre deux très bonnes équipes qui se sont livré un combat sans merci. »

Nashville, leader de la Conférence Est avec 54 points, a conservé 9 points d'avance sur l'Inter Miami, deuxième.

Depuis son arrivée à l'Inter Miami en 2023, Lionel Messi a inscrit 17 buts en 14 matches face à Nashville, toutes compétitions confondues, ce qui fait de cette équipe celle qui a encaissé le plus de ses buts aux États-Unis, selon le journal « L'Équipe »français.

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