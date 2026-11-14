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Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, a tranché le débat sur un éventuel départ de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim vers le club italien de Côme, en provenance du Barça.

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Les rumeurs se multiplient autour d'un possible départ de Hamza Abdelkarim, sous forme de prêt, à Côme, dans le but d'obtenir davantage de temps de jeu.

Fabrizio Romano a écrit, sur son compte X : « Les proches de Hamza Abdelkarim ont démenti l'existence de négociations avec le club de Côme. »

Il a poursuivi : « Les proches de Hamza Abdelkarim ont confirmé l'absence de toute intention de quitter les rangs du Barça, lors du mercato hivernal du mois de janvier prochain. »

Le Barça avait récemment prolongé le contrat de son jeune joueur Hamza Abdelkarim, jusqu'à l'été 2030.

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Dans le même temps, le site Tribuna a rapporté que le Barça ne prévoit pas de laisser partir Hamza Abdelkarim lors du prochain mercato hivernal, l'attaquant égyptien étant attendu pour poursuivre son aventure dans les rangs du club catalan, au moins jusqu'à l'été prochain.

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Son père, Mohamed Abdelkarim, a démenti les informations liant le joueur, âgé de 18 ans, à un transfert hivernal vers le club de Côme, entraîné par l'ancien joueur du Barça, Cesc Fàbregas.

Mohamed Abdelkarim a déclaré au site Erem News : « Ce qui se dit au sujet d'un départ de Hamza Abdelkarim du Barça est faux, et les rumeurs qui circulent sur son transfert vers le club italien de Côme sont fabriquées de toutes pièces. »

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Malgré le temps de jeu limité du joueur avec l'équipe première, le Barça souhaite poursuivre son développement au sein de l'environnement du club.

Le plan actuel consiste à le faire s'entraîner avec l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick, tout en lui donnant l'occasion de disputer des matches et d'acquérir de l'expérience avec l'équipe réserve du Barça ou les équipes de jeunes, y compris la Ligue de la jeunesse de l'UEFA en cas de besoin.

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Flick pourrait également lui offrir quelques occasions de jouer, lorsqu'il décidera de ménager certains de ses joueurs cadres.

Selon les informations, le Barça est satisfait des performances du jeune joueur et souhaite qu'il se familiarise pleinement avec la philosophie de jeu et la culture du club.

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Une décision concernant son prêt ou l'octroi d'un rôle plus important au sein de l'équipe devrait être prise lors de l'été prochain.

Hamza Abdelkarim a disputé deux matches avec le Barça en Liga cette saison, les deux fois en tant que remplaçant, pour un total de seulement 12 minutes.

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L'absence de temps de jeu régulier du joueur avec l'équipe première a alimenté les spéculations sur un éventuel prêt, et Côme figurait parmi les clubs dont le nom a été associé à un intérêt pour sa signature. Mais les déclarations de son père ont écarté un départ pour le moment.

Côme est l'un des clubs les plus en vue pour donner leur chance aux talents prometteurs, à l'image de Nico Paz et Jacopo Ramon, sous la direction de l'entraîneur espagnol Cesc Fàbregas.

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Côme traverse une période remarquable au niveau des résultats, occupant la cinquième place du classement du championnat italien avec 23 points, après avoir disputé 11 journées.

Côme a également obtenu des résultats remarquables sur le plan européen, occupant la quatrième place du classement de la Ligue des champions avec 9 points, pour 3 victoires et une seule défaite.