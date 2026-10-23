Cesc Fabregas a affirmé qu'il n'avait jamais songé à quitter le club de Côme, en réponse à une question sur la possibilité que l'entraîneur de Sassuolo, Alberto Aquilani, lui succède un jour à ce poste.

Le technicien espagnol s'est exprimé lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi, avant la rencontre attendue demain samedi face à Sassuolo dirigé par Aquilani, laquelle intervient à peine trois jours après l'écrasante victoire de Côme contre Manchester United sur le score de quatre buts à un en Ligue des champions. Le président du club, Mirwan Suwarso, avait récemment fait l'éloge d'Aquilani.

Fabregas a déclaré, selon les propos rapportés par le site « Football Italia » : « Je n'ai jamais pensé à partir. Si je commençais à y penser, ce serait peut-être la fin pour moi ici, mais je ne l'ai jamais fait. Je peux assurément dire des choses positives à son sujet, car sa philosophie du football est très similaire à la mienne en termes d'idées. Vous me faites y penser maintenant, mais je suis très serein quant à sa carrière et à ce qu'il accomplira à l'avenir. »

Le nom de Fabregas a été associé à de nombreux grands postes d'entraîneur depuis qu'il a mené Côme vers la montée et la qualification en Ligue des champions, notamment à l'Inter Milan et au Bayer Leverkusen en 2025, mais il a préféré rester à son poste. Les deux entraîneurs se sont connus pour la première fois en deuxième division italienne, lorsqu'Aquilani dirigeait l'équipe de Pise.

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Fabregas a ajouté : « J'admire vraiment Alberto en tant qu'entraîneur, ainsi que ses idées, son courage et la manière dont ses équipes pratiquent le football. Il m'a appelé l'été dernier parce qu'il voulait absolument faire venir Rispoli à Catanzaro. Rispoli a été le tout premier joueur que j'ai entraîné, alors l'envoyer chez Alberto m'a procuré une totale tranquillité d'esprit. »

L'entraîneur de Côme a également expliqué pourquoi il n'excluait jamais le joueur Nico Paz de sa composition, déclarant : « Il faut connaître la personne et quel genre de garçon il est. Nico n'est pas du genre à avoir besoin d'être constamment guidé ; moins je lui parle, mieux c'est, car il possède une mentalité incroyable. Nous sommes ensemble depuis plus de deux ans et il a énormément progressé, au point d'être peut-être l'un des trois meilleurs défenseurs de l'équipe. Cette mentalité fait la différence avant même que la compétition ne commence, et c'est pour cela que je ne le sors jamais du terrain. »

Rappelons que Côme poursuit sa belle forme cette saison sous la direction de Fabregas, occupant la cinquième place avec 14 points après 7 journées, à seulement 5 points du leader, l'Inter.