Fabio Grosso ferme après la victoire de l'OL contre Rennes

Fabio Grosso s’est exprimé après la victoire de l’OL face à Rennes ce dimanche.

L’Olympique Lyonnais a obtenu sa première victoire de la saison lors du match de la 12e journée de Ligue 1 contre Rennes ce dimanche (0-1). Apparu face à la presse après la rencontre, l’entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, a tenu des propos forts, surtout à l’endroit de ses joueurs.

Fabio Grosso pas encore satisfait

Fabio Grosso se refuse d’être euphorique malgré la bonne prestation des siens face au Stade Rennais. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est conscient du fait que son club est loin d’être sorti de crise. « Pour nous, ça va être tout le temps compliqué jusqu’à la fin. Il faut le savoir, il faut rentrer dans cette mentalité. Aujourd’hui, on est content, on vient ici contre une équipe importante du championnat et on arrive à faire un gros match », déclare le technicien italien.

L'article continue ci-dessous

Getty

Grosso séduit par l’état d’esprit de ses joueurs

L’entraîneur rhodanien félicite ensuite ses joueurs pour l’état d’esprit dont ils ont fait preuve tout au long de la rencontre. Une attitude dont les Gones auront besoin lors des prochains matchs pour remonter au classement. « On arrive à mettre le cœur sur le terrain, mettre tout ce qu’on a dans le ventre. C’était important de voir les joueurs se battre sur le terrain du début à la fin pour aller chercher les points pour remonter au classement. Il faudra du temps. Ça fait du bien, il faut travailler encore pour améliorer les choses », ajoute Fabio Grosso.

Grosso ne badine pas avec le maillot de l’OL

Fabio Grosso a profité de l’occasion pour rappeler à ses joueurs ce que représentait le maillot lyonnais. Et l’Italien a été ferme. « Ça faisait longtemps qu’on ne gagnait pas, on a la responsabilité de mettre un maillot, représenter un club, des supporters, c’est très important. On est dans une situation difficile. On voit les hommes qui veulent rester dans le bateau, car le bateau est en difficulté, il y a la tempête autour. On va jouer avec tout ce qu’on a », conclut Fabio Grosso.