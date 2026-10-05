Après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a conjugué la gloire européenne et un sacre mondial, Fabian Ruiz se retrouve face à un nouveau défi en dehors du rectangle vert, après être entré dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2026, avec l'ambition d'améliorer sa vingt-quatrième place obtenue lors de l'édition de l'an dernier.

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de la sélection espagnole a livré une saison remarquable, après avoir contribué au sacre de son équipe en Ligue des champions, avant de poursuivre sur sa lancée avec la sélection de son pays et de participer au titre de la Coupe du monde, faisant de sa présence parmi les 30 meilleurs joueurs du monde une évidence au regard de son bilan collectif.

Dans un entretien accordé au journal français « L'Équipe » relayé par le site « Foot Mercato », Ruiz a exprimé sa joie de figurer parmi les nommés, soulignant que le simple fait d'être présent parmi les trente premiers représentait pour lui un grand honneur.

Ruiz a déclaré : « Figurer dans la liste des trente est un grand honneur pour moi. J'espère que les membres du jury du Ballon d'Or voteront pour le joueur le plus méritant, car le simple fait d'être parmi les nommés constitue en soi un honneur. »

Il a ajouté : « Je suis reconnaissant de leur confiance en moi et de faire partie de cette liste. Pour un footballeur, je pense que le Ballon d'Or est un trophée magnifique et important, et j'espère obtenir la meilleure place possible cette année. »









Malgré son bilan collectif impressionnant, le milieu de terrain espagnol n'a pas cherché à minimiser la valeur de ses concurrents, reconnaissant la présence de plusieurs joueurs ayant affiché des performances individuelles exceptionnelles durant la saison.

Il a expliqué : « Sur le plan des titres, je ne pense pas que quelqu'un ait fait mieux que moi, mais sur le plan individuel, il y a eu des joueurs formidables qui ont réalisé d'excellentes saisons. Nous n'avons plus aucun doute sur leur niveau. »

Il a poursuivi : « C'est une bonne chose que l'Europe compte des joueurs d'un si haut niveau, et qu'il y ait de nombreux candidats pour remporter ce trophée. Être l'un d'eux est un grand honneur et une immense fierté pour moi. »









Ruiz a également évoqué son absence des terrains pendant trois mois au cours de la saison, et la mesure dans laquelle cela pourrait affecter ses chances dans la course au Ballon d'Or, mais il estime que sa présence lors des moments les plus importants de la saison pourrait être le facteur le plus déterminant.

Il a déclaré : « Dans les moments décisifs de la saison, j'étais heureusement présent sur le terrain, et j'ai joué un rôle important avec le Paris Saint-Germain et la sélection nationale. C'est pourquoi je ne pense pas que mon absence influera sur le choix du Ballon d'Or. »

Ruiz espère que cette année de grands sacres se transforme en un nouveau bond dans la course au Ballon d'Or, après que la vingt-quatrième place a été le maximum qu'il ait atteint lors de l'édition 2025, dans un contexte de forte concurrence réunissant l'élite des stars du football mondial.