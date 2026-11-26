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Mauricio Pochettino attend toujours sa première victoire à la tête de Manchester United après une soirée chaotique en Ligue des champions. Le club anglais pensait avoir arraché un succès spectaculaire à Lisbonne, mais une intervention controversée de la VAR l’a privé des trois points en toute fin de match.

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La VAR prive Manchester United de la victoire au terme d’un match chaotique à Lisbonne

Alors que le score était de 2-2 à la 82e minute de ce match de Ligue des champions, mercredi, Bruno Fernandes a tiré un corner que Kaique, le gardien du Sporting, a semblé repousser de la main dans son propre but sous la pression. Après un long examen de la VAR, l’arbitre Szymon Marciniak a consulté l’écran au bord du terrain et annulé le but.

Plus tôt dans cette soirée mouvementée à l’Estadio Jose Alvalade, Luis Suarez avait donné l’avantage à l’équipe locale sur penalty, après que Senne Lammens avait repoussé sa première tentative quelques instants auparavant. Manchester United s’était également vu refuser un but égalisateur d’Amad Diallo, Marciniak ayant sifflé auparavant une faute de Youri Tielemans.

Fernandes a renversé la situation après la pause, d’abord en transformant un penalty, puis en voyant sa frappe à ras de terre déviée par une motte de terre tromper le gardien. Cependant, Lammens a mal capté un centre en fin de match, permettant à Suarez d’égaliser , avant l’expulsion de Tielemans dans le temps additionnel.

L’UEFA précise pourquoi le but a été refusé

L’instance dirigeante du football européen a rapidement réagi à cette décision controversée prise en fin de match à Lisbonne. Citée par The Independent, l’UEFA a déclaré que Patrick Dorgu « a commis une faute sur le gardien du Sporting avant que le ballon n’entre dans le but ».

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Les images ont montré Dorgu entrer en contact avec Kaique dans la surface de but à l’arrivée du corner. Lisandro Martinez et Leny Yoro entouraient eux aussi de près le gardien du Sporting, ce qui a pesé dans la décision de Marciniak de sanctionner les visiteurs.

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Cette décision contraste avec un épisode survenu plus tôt ce mois-ci, lors du match nul 4-4 de Manchester United contre Aston Villa en Premier League. Ce jour-là, Dorgu avait marqué après que Lammens avait gêné le gardien de Villa, Zion Suzuki, d’une manière similaire, mais le but avait été accordé.

Les erreurs défensives compliquent les débuts de Pochettino

Ce nul laisse Manchester United à la 19e place du classement de la Ligue des champions et prolonge l’attente de Pochettino, toujours en quête d’une première victoire depuis qu’il a succédé à Michael Carrick. Son mandat a débuté dimanche par une défaite 4-0 à Liverpool, où Yoro a été expulsé à tort dès la huitième minute .

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Les erreurs défensives récurrentes continuent de coûter cher à Manchester United. En concédant deux penalties en l’espace de trois minutes, une première pour le club dans cette compétition depuis 1998, l’équipe porte à cinq le nombre de penalties concédés toutes compétitions confondues cette saison. Elle a également encaissé le premier but lors de sept matches consécutifs.

La pression monte et une absence se profile au milieu de terrain

À la 19e place, Manchester United doit combler son retard sur la scène européenne tandis que Pochettino cherche à stabiliser son équipe. Mettre fin aux coûteuses erreurs de Lammens et remédier à la fragilité défensive sera essentiel pour redresser la situation.

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Pochettino devra aussi revoir ses plans au milieu de terrain après l’expulsion tardive de Tielemans. Réduire les fautes d’indiscipline reste une priorité pressante alors que Manchester United tente de sauver sa saison.