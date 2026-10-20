Explication réglementaire : pourquoi la star du Barça a-t-elle échappé à l'expulsion face au Paris Saint-Germain ?

La première mi-temps du match entre le Paris Saint-Germain et son hôte le Barça, disputé ce mardi soir en Ligue des champions, a été marquée par une action arbitrale controversée.

Le Barça s'est rendu à Paris lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

À la 40e minute, alors que le Barça était mené sur un but de Désiré Doué, Pedri a adressé une passe superbe qui a placé Fermín López seul face au gardien parisien, Safonov.

López a tenté de lober le gardien, mais Safonov a repoussé le ballon, qui est retombé entre le joueur du Barça et Pacho, le défenseur parisien.

Lors de la lutte pour le ballon, Fermín a touché Pacho au visage en tentant de jouer le ballon du pied, alors que le défenseur parisien s'était baissé pour jouer le ballon de la tête.

Le match a été interrompu pour soigner Pacho, au milieu des protestations des joueurs parisiens réclamant une sanction contre Fermín.

De son côté, le réseau « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales du jeu, s'est penché sur l'action.

Via son compte sur « X », il a écrit : « L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) aurait-elle dû intervenir sur l'action survenue entre Pacho et Fermín ? »

Et de poursuivre : « La réponse est non. C'est le défenseur qui a baissé sa tête au niveau de la taille, exposant ainsi son intégrité physique au danger. »

Avant de conclure : « L'International Football Association Board (IFAB) classe ce geste comme un jeu dangereux de la part du défenseur. »







