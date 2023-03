L'excuse bidon de Pep Guardiola pour justifier le remplacement d'Erling Haaland lors de Manchester City-RB Leipzig

Pep Guardiola a expliqué pourquoi il a empêché Erling Haaland de devenir le premier joueur à marquer un sextuplé en Ligue des champions.

Etihad Stadium, mardi 14 mars 2023. A la 63e minute du match entre Manchester City et le RB Leipzig, Pep Guardiola procède à un changement : Erling Haaland cède sa place Julian Alvarez.

Le Norvégien, auteur d'un quintuplé, sort sous les ovations et… c'est le début d'une polémique qui fait couler beaucoup d'encre.

Guardiola reconnaît qu'Haaland aurait pu marquer plus de cinq buts…

Car en inscrivant ce quintuplé, Erling Haaland a égalé la meilleure performance d'un joueur dans cette compétition. Avant lui, seulement deux joueurs avaient réussi l'exploit d'inscrire cinq buts au cours d'un match de Ligue des champions : Lionel Messi en 2012 avec le Barça contre Leverkusen et Luiz Adriano en 2014 avec le Chakthar Donetsk contre le BATE Borisov.

Comme il restait encore 27 minutes de jeu entre Manchester City et Leipzig, le monde du football a fait part de sa frustration car Erling Haaland aurait pu sans doute inscrire d'autres buts et pulvériser le record de Messi et de Luiz Adriano.

C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu… Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens : « Incroyable. S'il avait joué 90 minutes, il en aurait marqué... Je ne sais pas, c'est un gars incroyable, avec beaucoup de puissance. C'est un gagnant. »

Guardiola tente de se justifier

Lors de la conférence d'après-match, Pep Guardiola a d'ailleurs tenté de justifier, tant bien que mal, ce remplacement : « S'il y arrivait à 22 ans (à marquer plus de cinq buts, n.d.l.r.), sa vie aurait été ennuyeuse. Il pourra le réaliser dans le futur. »

« J'ai fait le changement parce que le match était fini », a ajouté Pep Guardiola qui n'a pas un seul instant pensé au spectacle ni à l'histoire du football.

Erling Haaland a d'ailleurs glissé un mot à son coach lorsqu'il a été remplacé. Des mots que le Norvégien a révélé après la rencontre à BT Sport : « J'ai dit à Pep Guardiola quand je suis sorti : « j'aurai adoré marquer un double triplé. » Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? J'aime vraiment cette compétition, j'aime la Ligue des Champions. »

On espère maintenant que Pep Guardiola laissera son attaquant empiler les buts afin qu'il puisse battre de nombreux records en Ligue des champions comme il l'a déjà fait en Premier League.

