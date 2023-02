Erling Haaland bat un record historique de Manchester City en Premier League

En seulement quelques mois de présence à Manchester City, Erling Haaland s'est déjà offert un record historique.

La première saison d'Erling Haaland avec Manchester City est encore loin d'être terminée que le Norvégien est déjà entré dans l'histoire du club en s'offrant un record historique !

Haaland plus fort qu'Agüero

Ce samedi 25 février 2023, lors du déplacement de Manchester City sur le terrain de Bournemouth, à l'occasion de la 25e journée de Premier League, l'attaquant a inscrit à la 29e minute de jeu le deuxième but de son équipe qui menait 3-0 à la mi-temps.

Avec ce but, Erling Haaland compte 27 réalisations en Premier League cette saison (en 24 matches joués). Et c'est un nouveau record dans l'histoire de Manchester City depuis la création de la Premier League en 1992.

Erling Haaland fait ainsi mieux que Sergio Agüero (26 buts en 2014-2015, 24 buts en 2015-2016, 23 buts en 2011-2012) et Carlos Tévez (23 buts en 2009-2010).

Haaland vient donc de réussir l'exploit détrôner Sergio Agüero qui occupait à lui toutes les places de ce podium, ne partageant la troisième place qu'avec son compatriote Carlos Tévez.

Plusieurs records dans le viseur d'Haaland

Erling Haaland a désormais un autre record dans le viseur : celui du plus grand nombre de buts en une saison de Premier League.

Andy Cole (avec Newcastle en 1993-1994) et Alan Shearer (avec les Blackburn Rovers en 1994-1995) avaient inscrit 34 buts. Mais à l'époque, il y avait 22 clubs en Premier League et 42 journées à disputer !

Le record concernant une Premier League avec 20 clubs et 38 journées appartient à Mohamed Salah avec 32 buts pour Liverpool lors de la saison 2017-2018.

Si Erling Haaland maintient son rythme infernal, il devrait pouvoir s'adjuger ces deux records d'ici la fin de la saison et marquer encore plus de son empreinte l'histoire de Manchester City et de la Premier League.