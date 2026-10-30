Le journal « L'Équipe » a levé le voile, dans un rapport détaillé publié ce vendredi, sur les détails du vote pour le Ballon d'Or 2026, remporté par l'Anglais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, avec seulement 28 points d'avance sur le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Kane a obtenu 1 055 points, contre 1 027 points pour Mbappé, lors de l'une des compétitions les plus serrées de l'histoire de la récompense, puisqu'il s'agit du quatrième plus faible écart entre le vainqueur et le deuxième. Cette édition surpasse ainsi en termes de proximité celle de 2024, remportée par Rodri aux dépens de Vinicius Junior avec 41 points d'écart.

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Parmi les 100 journalistes ayant participé au vote, chacun représentant l'un des 100 premiers pays du classement des sélections de la Fédération internationale de football, 97 votants ont placé Mbappé dans leur liste des 10 meilleurs joueurs, tandis que seuls 3 l'ont écarté, à savoir les représentants de l'Écosse, de la Grèce et de l'Ukraine.

Cela revêt une importance particulière au vu de l'extrême proximité entre Kane et Mbappé, puisque 40 votants ont choisi l'attaquant anglais à la première place, contre 23 pour Mbappé et 13 pour l'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça.

Yamal est arrivé à la troisième place avec 881 points, suivi de son compatriote Rodri avec 726 points, puis de l'Argentin Lionel Messi, le capitaine de l'Inter Miami, avec un total de 612 points.

Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, a occupé la sixième place avec 541 points, suivi de son coéquipier français Ousmane Dembélé avec 418 points, puis du Norvégien Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, avec 378 points.

Le Français Michael Olise, le joueur du Bayern Munich, est arrivé à la neuvième place avec un total de 296 points, tandis que l'Espagnol Fabian Ruiz, le joueur du Paris Saint-Germain, s'est classé dixième avec 201 points.

Kane a dominé le classement après une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection, tandis que Mbappé a brillé avec le Real Madrid, et que Yamal a continué d'affirmer sa place parmi les plus grands talents du football mondial.

Kvaratskhelia a par ailleurs joué un rôle de premier plan dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, tandis que Haaland a poursuivi sa flamboyance avec Manchester City, et qu'Olise a livré une saison remarquable avec le Bayern Munich.

Le vote pour le Ballon d'Or fait intervenir 100 journalistes spécialisés, chacun choisissant les 10 meilleurs joueurs, selon un système attribuant 15 points au premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et un point.