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Exclusif : un cador européen lance la procédure pour recruter Ayoub Bouadi

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Il a ébloui tout le monde face au Brésil

Selon une révélation de dernière heure, l’avenir d’Ayoub Bouadi, jeune pépite marocaine de 18 ans, pourrait connaître un tournant majeur.

  Le milieu de terrain de 18 ans a brillé, relançant la polémique sur son avenir à Lille, alors que de grands clubs comme le Paris Saint-Germain, Arsenal et le Real Madrid se disputent déjà ses services.

Toutefois, avant même cette performance remarquée, un autre cador européen avait déjà supervisé le jeune homme et engagé des démarches pour recruter la pépite marocaine.

 Selon des sources proches du site français « Foot Mercato », des recruteurs de Liverpool s’étaient déjà rendus au MetLife Stadium de New York pour le superviser.

 La direction des Reds a forcément été impressionnée par la performance du jeune homme samedi soir, et ce dernier est désormais plus courtisé que jamais.

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Le site français conclut : « Une chose est sûre : Ayoub Bouadi sera une figure centrale du mercato de Liverpool. »

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