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Harry Kane est officiellement entré dans l’histoire en devenant le joueur le plus capé de l’équipe d’Angleterre, dépassant Peter Shilton lors d’une victoire 2-1 contre la Croatie en Ligue des nations. Le capitaine anglais a célébré ce record à sa manière, en inscrivant le but de la victoire sur penalty au cours d’une soirée marquée par la nostalgie, l’admiration pour le vétéran Luka Modric et les ambitions pour l’avenir.

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Une soirée historique à Wembley

Kane a battu le record de Shilton en disputant son 126e match avec l'équipe nationale masculine d'Angleterre. Ce cap a été célébré en grande pompe au stade de Wembley, où l'attaquant a transformé un penalty décisif pour assurer une victoire 2-1 contre la Croatie de Slaven Bilic. Avant le coup d'envoi, les supporters anglais ont déployé un immense tifo en son honneur, prélude à une soirée mémorable.

Plusieurs hommages ont précédé la rencontre. Shilton a personnellement remis à Kane un écusson doré de l'Angleterre, tandis que le prince de Galles lui a offert un maillot commémoratif encadré. Luka Modric, lui aussi ancien joueur de Tottenham, lui a remis un cadeau au nom de la fédération croate, avant que Kane ne présente son Ballon d'Or récemment remporté aux supporters en liesse à Wembley.

Une légende comme source d'inspiration

Revenant sur son exploit, Kane a désigné Modric, 41 ans, comme une importante source de motivation. Voir le milieu de terrain entrer en jeu en seconde période a renforcé la volonté du capitaine anglais de prolonger sa propre carrière.

« Il est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous », a déclaré Kane, 33 ans, à propos du milieu de terrain de l'AC Milan. « Quel joueur incroyable, mais aussi quelle belle personne ! Il a pris soin de lui, c'est un grand professionnel. Jouer encore à ce niveau à 41 ans, c'est le fruit de tout son travail et de sa mentalité. »

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« Ça m'inspire à repousser mes limites. Je pense qu'il faut continuer pour voir jusqu'où son corps et son mental peuvent nous mener. Le parcours de chacun est différent, c'est certain. Mais tant que je peux aider l'équipe nationale, tant que j'ai le sentiment d'évoluer au plus haut niveau, je serai là aussi longtemps que possible. Est-ce que ce sera jusqu'à 40 ans ? Il faudra attendre pour le savoir, mais pour l'instant, je profite de chaque instant. »

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Le grand objectif en ligne de mire

Si les distinctions individuelles continuent de s'accumuler, la priorité de Kane reste la réussite collective. Alors que l'Angleterre doit coorganiser le Championnat d'Europe en 2028, l'attaquant est déterminé à mener sa sélection vers un grand titre attendu depuis longtemps, à domicile.

« Je pense que le public serait encore un peu plus en délire si nous remportions l'Euro 2028, et ça m'inspire, sans aucun doute », a reconnu Kane. « Je sais que si nous gagnons un grand tournoi, ce qui est mon objectif ultime et mon plus grand rêve avec l'Angleterre, les célébrations seront quelque chose d'exceptionnel à voir, non seulement dans le stade, mais dans tout le pays. Je ne pense pas avoir besoin de motivation supplémentaire pour y parvenir, mais ce serait incroyable si nous y arrivions. »

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À propos des hommages reçus avant le match, Kane a ajouté : « C'était incroyable. Merci à tous ceux qui ont organisé cela ici, à la Fédération anglaise de football, pour les personnes présentes et la présentation. Merci également à la fédération croate pour son cadeau.

« C'était tout simplement un moment particulier, je suppose. Ces dernières semaines ont été folles, mais je crois que c'était un moment important dans l'histoire de notre équipe nationale. Il faut savourer ces moments. Mais comme je l'ai dit avant ces occasions, on se sent bien mieux quand on gagne. Maintenant, je peux souffler et profiter de toute la soirée. »

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La route vers l'Euro 2028

Le penalty victorieux de Kane contre la Croatie montre qu'il n'a rien perdu de son efficacité devant le but, un atout précieux pour un groupe qui associe la promesse de la jeunesse à l'expérience. Sa volonté de prolonger sa carrière sera un atout majeur pour la sélection.

Alors que l'Angleterre poursuit sa campagne en Ligue des nations, l'attention se portera progressivement sur la construction d'une équipe capable de conquérir le titre européen. Gérer le temps de jeu de Kane au cours des prochaines années sera essentiel pour que ses performances de classe mondiale puissent, à terme, aider l'Angleterre à décrocher ce trophée tant convoité.