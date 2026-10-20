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Abobakr El Mokadem
Traduit par

Est-ce suffisant ? Une ancienne légende du Barça fixe une condition pour remporter la Ligue des champions

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
P. Rodriguez
France
Espagne

A contribué à la conquête du dernier titre du Barça

Le Barça cherche toujours à remporter la Ligue des champions, depuis son dernier sacre en 2015. Et pour que cela se produise, le club catalan a besoin d'une seule chose, selon les propos de l'un de ses anciens cadres.

Le Barça se déplace ce soir sur la pelouse du Paris Saint-Germain, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L'ancienne star du Barça Pedro Rodríguez, qui a récemment pris sa retraite, a déclaré : « J'espère qu'ils auront la chance nécessaire et qu'ils pourront l'emporter cette saison. »

Il a ajouté, selon le site « tribuna » : « Le Barça a besoin d'un peu de chance pour remporter la Ligue des champions. »

Le dernier sacre du Barça en Ligue des champions remonte à 2015, soit il y a 11 ans, et Pedro faisait partie du onze de départ.


Pedro a conclu : « Il y avait tout dans (ce titre) : jouer ma première finale européenne en tant que titulaire, ouvrir le score, le match que nous avons disputé face à un grand adversaire (la Juventus) et la rencontre dans un stade magnifique... Tout était incroyable. »

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