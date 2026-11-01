Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a reçu une bonne nouvelle lors de la séance d'entraînement de l'équipe, à la suite de la victoire face au Deportivo Alavés au stade Spotify Camp Nou, après qu'Andreas Christensen soit revenu s'entraîner avec le groupe, une étape importante dans son programme de rétablissement après la blessure musculaire qu'il a subie au droit antérieur, l'un des muscles de la cuisse gauche.

Selon le journal espagnol « Sport », le défenseur danois s'est blessé le 19 septembre dernier, lors de la rencontre entre Barcelone et Séville au stade Ramón Sánchez Pizjuán, avant de revenir partiellement aux entraînements collectifs, un mois et demi après son entrée sur la liste des blessés.

Christensen a pris part à une partie des entraînements de réathlétisation de Barcelone, tandis que les joueurs ayant disputé le match face à l'Alavés dans le onze de départ étaient absents de la séance sur la pelouse du stade Camp Tito Vilanova, au sein de la cité sportive Joan Gamper, se contentant d'effectuer des exercices de récupération dans la salle de sport ; le travail avec ballon s'est limité aux joueurs ayant bénéficié de moins de temps de jeu.

La séance d'entraînement a également vu la participation du quatuor de jeunes du Barça Atlètic, Álex Campos, Guillem Víctor, Ibrahima Toncara et Hamza Abdelkrim, après qu'ils avaient déjà rejoint la liste de l'équipe lors du dernier match, sans qu'aucun d'entre eux n'ait eu l'occasion d'entrer en jeu.

Il reste à savoir si les quatre joueurs conserveront leur place dans la liste de Barcelone pour affronter Aston Villa, match prévu mardi prochain, dans le cadre de la Ligue des champions, sur la pelouse du club catalan.

En revanche, les chances de Christensen d'obtenir le feu vert médical avant la rencontre européenne semblent très faibles, à moins d'une grosse surprise, car Barcelone ne disputera qu'une seule séance d'entraînement complète en préparation du match face à l'équipe anglaise ; de plus, l'absence du défenseur danois des terrains pendant plusieurs semaines rend très difficile sa préparation pour disputer un match relevé après-demain.

Selon l'évolution de l'état de Christensen au cours de la période à venir, ses chances de rejoindre la liste de Barcelone pour affronter l'Atlético de Madrid au stade Riyadh Air Metropolitano, en Liga, seront importantes.

Flick avait évoqué la crise des blessures qui frappe la défense de Barcelone, à la suite de la large victoire sur l'Alavés, en déclarant : « Nous ne connaissons pas encore la date de leur retour, mais nous y travaillons. L'évolution de leur état est bonne, mais notre situation n'est pas idéale. Nous devrons tenir bon lors des deux prochains matchs, et j'espère le retour d'un ou deux joueurs. Nous ne voulons pas prendre de risques, et nous aurons ensuite une période de deux semaines pour récupérer des joueurs. Nous verrons comment gérer la situation, car nous avons besoin de tous nos joueurs jusqu'à la fin de la saison. »