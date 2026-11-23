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Mené de deux buts dès le début d’un match chaotique au Camp Nou dimanche, le Barça semblait condamné face à Villarreal. Mais l’équipe de Hansi Flick a fait preuve d’une détermination digne d’un champion pour renverser la situation et s’imposer 3-2, un succès crucial qui lui permet de rester en tête de la Liga.

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Le penalty manqué par Yamal aggrave les difficultés du Barça au Camp Nou

Villarreal a rapidement fait taire le Camp Nou en concrétisant ses deux premières occasions pour prendre deux buts d’avance. Cette entame pleine d’efficacité a placé les champions en titre dans une situation délicate dimanche.

Les choses ont empiré lorsque Lamine Yamal a manqué un penalty, donnant l’impression que la réussite avait abandonné les locaux. Mais le Barça s’est ressaisi à la pause et a transformé le match après la reprise, neutralisant l’attaque de Villarreal pour réaliser une spectaculaire remontée et s’imposer 3-2 .

Garcia dévoile le message tactique de Flick à la pause

Après la rencontre, Eric Garcia a expliqué comment Hansi Flick avait remis de l’ordre à la mi-temps.

« Il nous a dit de respecter nos positions et de nous en tenir à nos rôles. Nous savions qu’une fois le premier but marqué, il serait très difficile de nous arrêter, a déclaré Garcia. Nous avons marqué le premier, le deuxième est arrivé presque immédiatement et, avec nos supporters qui nous poussaient au Camp Nou, nous avions encore plus d’énergie. »

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Le défenseur a également souligné la confiance du groupe alors qu’il était mené de deux buts. « À la mi-temps, nous nous sommes dit que si nous jouions notre football et marquions une fois, nous pourrions renverser la situation, a-t-il expliqué. C’est exactement ce qui s’est passé. Le premier but est arrivé, le deuxième a suivi très vite et l’équipe n’a jamais cessé d’y croire. Notre attitude n’est pas négociable. »

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Un avertissement opportun dans la course au titre en Liga

Cette victoire permet au Barça de rester en tête du classement, même si Garcia a reconnu que des entames de match poussives risquaient de lui coûter cher. Le vent, juste après la trêve internationale, a encore compliqué la tâche des champions face à une équipe de Villarreal impressionnante.

« [Cette victoire] est extrêmement importante. Villarreal est une excellente équipe et c’était un match compliqué après la trêve internationale, surtout avec le vent, a ajouté Garcia. Parfois, on tient ce genre de match pour acquis en pensant qu’on va gagner facilement. Mais aujourd’hui nous a rappelé que rien n’est garanti. Il faut se battre dès la première minute de chaque match. »

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Il a également salué la qualité de Villarreal, tout en présentant la prestation du Barça en seconde période comme le niveau à atteindre. Il a poursuivi : « Villarreal est une équipe du niveau de la Ligue des champions, avec un entraîneur fantastique. Ils ont eu deux occasions et marqué deux buts. Mais ensuite, nous nous sommes réveillés, nous avons commencé à jouer notre jeu et ils nous ont à peine inquiétés de nouveau. En seconde période, nous avons joué comme nous devrions toujours le faire. »

Imposer ce niveau dès le coup d’envoi

Rester en tête de la Liga donne au Barça un élan précieux alors que les compétitions nationales reprennent après la trêve internationale. Toutefois, encaisser deux buts en début de match révèle une faiblesse que l’équipe de Flick ne peut se permettre de reproduire dans sa défense du titre.

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Le défi consiste désormais à maintenir pendant 90 minutes la maîtrise et la discipline dans le placement affichées en seconde période. Si les champions associent cette organisation à la mentalité montrée dimanche, il sera difficile de les déloger de la première place.