Équipe de France : Kylian Mbappé capitaine ? Didier Deschamps répond

Qui succédera à Hugo Lloris en tant que capitaine de l’équipe de France ? La question a été posée à Didier Deschamps en conférence de presse.

Recordman du nombre de sélections en équipe de France, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale peu de temps après la Coupe du monde. Et son successeur désigné pour le brassard de capitaine, Raphaël Varane, en a fait de même. Reste à savoir qui désignera Didier Deschamps pour prendre la suite…

Griezmann ou Mbappé ?

Deux options sont possibles : Antoine Griezmann, cadre de l’équipe de France depuis 2014, ou Kylian Mbappé, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde et peut-être même LE meilleur joueur du monde depuis la dernière finale de Coupe du monde, lors de laquelle il a inscrit un triplé.

Alors, Mbappé capitaine ? La question a été posée au sélectionneur des Bleus. Avec une question dans la question : donner le brassard au crack de Bondy ne serait-il pas un risque, étant donné que ce dernier prend souvent des libertés au niveau de la communication, contrairement au très politique Hugo Lloris ?

DD n’a pas encore tranché

La réponse de DD : "Incontrôlable dans sa communication ? Je pense que s'il a une qualité, en plus de ses qualités sportives, c'est que c'est quelqu'un qui est plutôt très bon et très habile dans la communication. Je ne pense pas que ce soit un problème de ce côté-là. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus car je n'ai pas décidé", a déclaré le sélectionneur ce lundi en conférence de presse.

Rendez-vous vendredi 24 mars pour la réception des Pays-Bas au Stade de France, dans le cadre des éliminatoire à l’Euro 2024, pour la fin du suspense.