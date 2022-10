Equipe de France - Karembeu prend la défense de Pavard et Upamecano

Christian Karembeu a pris la défense de Pavard et Upamecano, critiqués après la défaite de l'équipe de France au Danemark.

Christian Karembeu a analysé pour Wettbasis les prestations de Benjamin Pavard et de Dayot Upamecano lors de la défaite des Bleus 2-0 contre le Danemark, le 25 septembre dernier, en Ligue des nations.

« Le problème de Pavard, c'est qu'il n'est jamais aligné au même poste »

Le champion du monde en 1998 puis vainqueur de l'Euro avec l'équipe de France estime que les critiques envers Pavard, positionné en piston droit sont injustifiées car ce n'est pas son poste naturel : « Benjamin Pavard est un titulaire indiscutable au Bayern et en équipe de France depuis maintenant quatre ans, soit l'une des meilleures équipes européennes et la sélection championne du monde en titre. Ce n'est certainement pas un hasard. Mais le problème de Pavard en équipe de France c'est qu'il n'est jamais aligné au même poste alors qu'il a besoin d'un certain temps d'adaptation pour pouvoir montrer son meilleur niveau. »

« Techniquement il est excellent et se positionne toujours bien sur le terrain. En plus on peut toujours compter sur lui et il a énormément progressé », a ajouté Karembeu.

« Il faut être plus patient avec Upamecano »

Karembeu a également confié à Wettbasis qu'il fallait être patient avec Dayot Upamecano : « Bien sûr qu'il a fait des erreurs, notamment dans son positionnement et qu'il se jette parfois trop vite pour tacler. Mais il a énorme potentiel. Il faut être plus patient avec lui. »

« S'il parvient à être plus concentré, il deviendra l'un des meilleurs défenseurs au monde. N’oubliez pas qu'il a fait un match énorme contre le Barça et semblait infranchissable », a conclu Karembeu.