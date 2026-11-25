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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, appelle à la patience à l’Etihad Stadium. Selon lui, tourner la page de l’ère Pep Guardiola représente un défi comparable aux transitions vécues par Arsenal et Manchester United. Après un match nul mouvementé contre Naples (2-2) en Ligue des champions, le technicien italien a souligné combien il est difficile de succéder à une figure légendaire sur le banc.

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Maresca appelle à la patience après l’ère Guardiola

La transition de City sous Maresca a connu un nouveau coup d’arrêt mardi soir : le club a concédé le nul 2-2 face à Naples en Ligue des champions. Mené à deux reprises après des buts de Rasmus Hojlund et Noa Lang, le champion de Premier League a néanmoins arraché un point grâce à Ayyoub Bouaddi et Rayan Cherki. City ne compte toutefois qu’une victoire lors de ses sept derniers matches officiels, une série qui alimente les interrogations sur la direction prise par le club sous la conduite de l’ancien adjoint de Guardiola.

Interrogé sur la pression grandissante, Maresca a cité deux entraîneurs emblématiques pour illustrer l’ampleur de sa tâche. « Ce n’est certainement pas facile, parce qu’après dix ans avec le même entraîneur, c’est difficile pour nous. Cela a été difficile pour Arsenal après Arsene Wenger et c’est difficile pour Manchester United, qui cherche encore sa voie après Sir Alex Ferguson. On m’a dit aujourd’hui qu’Arsenal avait remporté la Premier League sept ou huit ans après le départ de Wenger. Il faut donc un peu de temps », a expliqué l’Italien à Sky Sport Italia, dans des propos rapportés par Football Italia.

Des choix tactiques surprenants

La composition choisie par Maresca face au club de Serie A a surpris : Jeremy Doku et Iliman Ndiaye, deux joueurs capables de créer le danger, sont restés sur le banc pendant la première heure. L’international anglais Phil Foden a, lui, été laissé au repos pour l’ensemble du match, un choix scruté alors que City peinait à percer une défense italienne tenace. L’entraîneur a justifié ces décisions en expliquant que son staff s’attendait à voir Naples évoluer en 3-5-2 ou en 3-5-1-1, avec huit joueurs regroupés dans l’axe.

La stratégie consistait à exploiter les côtés. Maresca a expliqué : « Je me suis dit que nous pouvions décaler Cherki sur un côté. Il y a effectivement trouvé beaucoup d’espace et nous lui avons souvent donné le ballon en première période, mais nous n’avons pas réussi à en tirer suffisamment d’occasions. Le match a un peu changé pendant la dernière demi-heure, mais c’était l’idée derrière ces choix. »

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Les failles défensives restent le principal souci

Si l’attaque a permis à City de sauver un point, les erreurs défensives qui marquent sa saison ont de nouveau été visibles. Maresca s’est montré direct au sujet de la vulnérabilité de son équipe, reconnaissant qu’elle encaisse trop de buts. Selon lui, City a globalement bien exercé son pressing et n’a concédé que peu d’occasions franches à Naples, mais des erreurs individuelles ont été sanctionnées sans pitié sur les deux buts encaissés.

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« Je pense que nos problèmes défensifs sont assez évidents et que nous devons les régler. Pour le reste, je suis relativement serein, car il est assez difficile de déstabiliser un bloc bas comme celui de Naples. Le principal problème, c’est que nous encaissons trop de buts et que nous devons faire quelque chose pour y remédier », a reconnu l’entraîneur.

Trouver le bon équilibre au milieu

L’un des enjeux tactiques majeurs pour Maresca est de confier à un jeune joueur comme Ayyoub Bouaddi un rôle de leader au milieu de terrain. L’entraîneur a choisi de placer Bouaddi en meneur de jeu reculé, ce qui a aussi modifié les responsabilités d’Elliott Anderson. Il a justifié ce choix par la nécessité de trouver un équilibre avec et sans le ballon. L’idée était d’attaquer avec un bloc de six joueurs, tout en maintenant Bouaddi dans une position disciplinée, juste devant la ligne de quatre défenseurs.

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« Je cherche le bon équilibre entre l’attaque et la défense. J’essaie de garder les choses simples, comme je l’ai fait dans les deux clubs où j’ai travaillé auparavant. Nous cherchons le bon équilibre entre ces deux phases », a-t-il reconnu.