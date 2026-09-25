Kylian Mbappé a cherché à s'attirer le soutien africain dans la course au Ballon d'Or, en évoquant sa relation avec le continent et ses origines camerounaises et algériennes, avant que Samuel Eto'o n'affiche son soutien explicite à son rival Lamine Yamal, une prise de position remarquée de la part de l'une des plus grandes légendes du football africain.

Mbappé a déclaré, dans un entretien accordé à Radio France Internationale il y a quelques jours : « Chaque fois que je me rends en Afrique, je suis accueilli avec beaucoup de chaleur. Je n'ai jamais perdu le contact avec eux. Je ressens l'affection du public là-bas, et c'est un réel plaisir pour moi de ressentir le soutien de tout un continent », exprimant son espoir de revenir sur le continent avec le Ballon d'Or et de l'offrir d'une manière ou d'une autre à ses habitants.

Malgré l'attachement affiché par l'attaquant du Real Madrid à l'Afrique, il n'a pas obtenu le soutien de l'une des plus grandes figures du football camerounais, après qu'Eto'o, ancien attaquant du Barça, a annoncé son appui officiel à Yamal dans la course au trophée.

Eto'o a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux, à propos de Yamal : « Il mérite le Ballon d'Or. C'est un génie, audacieux, talentueux... Nous lui souhaitons bonne chance dans la course », saluant le jeune talent et affirmant que sa place auprès du public ne dépend pas du résultat de la course.

La prise de position d'Eto'o offre à Yamal un soutien de taille de la part de l'une des plus importantes stars du football africain, malgré les origines camerounaises dont Mbappé est issu, laissant la course au Ballon d'Or ouverte à une forte concurrence entre les principaux prétendants au trophée.