Fermín López, le joueur du Barça, a brillé lors du match de son équipe face à l'Atlético Madrid, disputé ce soir au stade Metropolitano, dans le cadre de la Liga.

Fermín a inscrit deux buts pour le Barça aux 45e et 66e minutes, permettant à son équipe, qui était menée d'un but, de prendre l'avantage.

Le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques sur le site « X », a indiqué que Fermín López avait signé un doublé lors de son 100e match en championnat d'Espagne.

Il a ajouté : « Les joueurs du Barça ayant marqué au moins deux buts lors de leur 100e match en championnat d'Espagne : Fermín López (2026, face à l'Atlético Madrid), Rivaldo (1999, face à l'Espanyol), Eladio (1966, face à Grenade), Kubala (1956, face au Celta Vigo). »