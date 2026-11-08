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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Entré dans l'histoire : Fermín López égale la performance de trois légendes face à l'Atlético Madrid

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
F. Lopez
Rivaldo
Espagne
Brésil

Brillant face aux Rojiblancos

Fermín López, le joueur du Barça, a brillé lors du match de son équipe face à l'Atlético Madrid, disputé ce soir au stade Metropolitano, dans le cadre de la Liga.

Fermín a inscrit deux buts pour le Barça aux 45e et 66e minutes, permettant à son équipe, qui était menée d'un but, de prendre l'avantage.

Le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques sur le site « X », a indiqué que Fermín López avait signé un doublé lors de son 100e match en championnat d'Espagne.

Il a ajouté : « Les joueurs du Barça ayant marqué au moins deux buts lors de leur 100e match en championnat d'Espagne : Fermín López (2026, face à l'Atlético Madrid), Rivaldo (1999, face à l'Espanyol), Eladio (1966, face à Grenade), Kubala (1956, face au Celta Vigo). »

 

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